Okko рассказал о новинках марта

«Цыгане. Улица Шекспира», «По барам», «Агния» и многое другое

Одна из главных новинок, которая появится в онлайн-кинотеатре Okko в марте – криминальная мелодрама «Цыгане. Улица Шекспира». Главные роли в сериале исполнили Дмитрий Чеботарев, Елизавета Юрьева и Игорь Золотовицкий.

Также зрителей стриминга ждут комедия ПО БАРАМ, сказка ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА: ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА, драма АГНИЯ, семейный фильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 и многое другое.

Только в Okko

С 6 марта:

«Цыгане. Улица Шекспира» (криминальная драма, реж. Данил Чащин)

Успешная жизнь московского адвоката Михаила переворачивается за один день: в его жизни появляется женщина из прошлого — его первая любовь, дочь цыганского барона Диана. Она просит вытащить из тюрьмы свою дочь Яну. После этого Диана обещает исчезнуть навсегда из жизни мужчины и сохранить его главную тайну, ведь Михаил выдает себя за другого человека. На самом деле, он цыган Михай Деметр, который 16 лет назад был изгнан из табора и разлучен со своей возлюбленной. Михай возвращается в табор, в котором он вырос, чтобы спасти дочь, о существовании которой не подозревал, и встретиться с самим собой.

Уже на сервисе

ПАРТЕНОПА (драма, реж. Паоло Соррентино)

В 1950 году в семье состоятельных неаполитанцев появилась на свет девочка, которую назвали Партенопой в честь древнегреческой нимфы, давшей имя городу Неаполю. Рождение младенца было отмечено событием, достойным внимания: роскошную карету в виде колыбели для новорожденной доставили прямо из Версаля. Партенопа росла, окруженная любовью и достатком, наслаждаясь жизнью во всех её проявлениях. Она меняла увлечения и возлюбленных, пробовала себя в актерском искусстве и веселилась до утра. Единственным пятном на идеальной картине ее жизни стало самоубийство брата Рафаэля, который, казалось, затерялся в сиянии славы своей сестры.

Со 2 марта:

ВЛЮБЛЕННЫЙ НАСЛЕДНИК (мелодрама, реж. Джеффри Каупер)

Дэвид живет в Нью-Йорке и работает в своем книжном магазине. Однажды он узнает, что должен отправиться в Доминиканскую Республику, чтобы продать шикарный особняк своего покойного отца, который тот неожиданно оставил ему в наследство. У Дэвида есть невеста, но на месте он знакомится с очаровательной Марией. Вместе с ней он узнает, что же так привлекало отца в этом острове: люди, культура, свобода и мечта о настоящей любви — когда женщина любит тебя с наследством и без.

С 3 марта:

ПЧЕЛОВОД (экшн, реж. Дэвид Эйр)

Пенсионерка из Спрингфилда Элоис Паркер сдает амбарное помещение угрюмому на первый взгляд мужчине Адаму Клэю. Герой ведет тихий и размеренный образ жизни: разводит пчел и не любит вспоминать прошлое. Элоис заботится о своем арендаторе, отмечая, что с его появлением территория стала намного уютнее. В один из дней пенсионерка становится жертвой фишинга, и все ее деньги оказываются в руках кибермошенников. Не в силах справиться со стрессом, героиня решается на суицид. Адам считает, что его долг — отомстить за беззащитную женщину, и находит компанию, жертвой которой стала Элоис. Герой выбирает жесткие методы борьбы, понимая, что закон ему не поможет.

С 4 марта:

БЕЗ СВЯЗИ (комедия, реж. Сантьяго Рекуехо)

Карлос, как и многие современные люди, зависим от своего смартфона. Он то и дело пропускает важные моменты семейной жизни, игнорирует жену и детей. Ради заветного устройства он готов на все — бежать через весь город за воришкой, прыгать в пруд в дорогом костюме, пропустить проводы детей на учебу в Милан. Но жена больше не может это терпеть. Она собирает вещи и уезжает. Карлос любит супругу и ужасно хочет вернуть ее, вот только отказаться от любимого гаджета даже ради любви непросто. В отчаянии он идет в группу по борьбе с зависимостью.

С 5 марта:

БОРДЕРЛЕНДС (фантастика, реж. Элай Рот)

Знаменитая преступница Лилит возвращается на ненавистную ей родную планету Пандора с особой задачей: нужно найти пропавшую дочь криминального босса Атласа, у которой может быть ключ к несметным богатствам из загадочного Хранилища. Для такой миссии понадобится безбашенная команда: бывший элитный наемник Роланд; малолетняя подрывница Крошка Тина и ее защитник Криг; теряющая последние остатки разума ученая Таннис и нелепый маленький робот Железяка. Вместе им предстоит обойти всю планету, расстреливая врагов под зажигательный саундтрек.

С 6 марта:

ПО БАРАМ (комедия, реж. Александр Фомин)

Четверо друзей вместе с первого класса, однако взрослая жизнь вносит коррективы, и теперь они видятся все реже и реже. В эту ночь друзья решают собраться на свой последний бархоппинг.

ВОПЛЬ (триллер, реж. Педро Мартин-Калеро)

Мадрид. Студентка Андреа узнаёт, что её удочерили в младенчестве, а биологическая мать умерла месяц назад. Вскоре с девушкой начинают твориться странные вещи: в наушниках она слышит женский плач, а на всех видео с ней в кадре появляется старик в чёрном, которого в реальности ни Андреа, ни окружающие не видят.

С 7 марта:

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 (семейный, реж. Дагал Уилсон)

Медвежонок Паддингтон обосновался в Лондоне и стал полноправным членом семьи приютивших его Браунов. Обожающий мармелад зверь решает навестить тетушку Люси в родном Перу и отправляется в путешествие на родину вместе с Браунами и миссис Бёрд. Однако на месте выясняется, что тети Люси нет в доме престарелых медведей: пожилая дама по неизвестным причинам отправилась в загадочный квест по джунглям Амазонки. Начинается спасательная операция. Паддингтон побывает как высоко в горах, так и в чаще тропического леса.

МЫ РОЖАЕМ (комедия, реж. Дмитрий Суворов)

Аня и Дима, молодые люди, проживающие по соседству, имеют совершенно разные взгляды на жизнь. Аня, желая доказать свою самостоятельность, сбежала от опеки родителей и мечтает добиться успеха в столице. Дима же находится под контролем родителей и не видит возможности для построения личной жизни, так как никто из девушек не смог бы вынести особенностей его отца и матери. Однако одна случайная встреча героев с последующей страстной ночью и неожиданное известие о беременности Ани кардинально меняет их судьбы. Началось непредвиденное путешествие длиной в девять месяцев, полное испытаний и перемен для будущих родителей.

С 8 марта:

ПО ЛЮБВИ (комедия, реж. Борис Милованов)

Двое молодых людей, один сломанный лифт и 36 вопросов, чтобы влюбиться. Смогут ли совсем незнакомые парень и девушка открыться друг другу и довериться своим чувствам?

С 10 марта:

«Три плюс три» (комедия, реж. Дмитрий Грибанов)

В живописном городке в российской провинции живут две обычные семьи, Клячевы и Ларины. У писателя Антона Павловича Клячева есть суровый и нелюдимый сын Леонид, который работает кузнецом, и внук-спасатель Прометей. У таксистки Валентины Петровны Лариной — дочь-экскурсовод Света и внучка Юля, предприимчивая художница, которая продаёт свои картины на улицах города. Прометей уличает Юлю в мошенничестве, когда та пытается обманом заставить посетителя вернисажа купить картину, и хочет сдать её полиции. Встреча молодых людей запускает череду невероятных событий, которые станут судьбоносными не только них обоих, но и для их родственников

С 14 марта:

АГНИЯ (драма, реж. Павла Стратулат)

Своенравная печница Агния живет на Крайнем Севере в аварийном доме, ловит рыбу в проруби и в одиночку растит сына. Сезонная работа не позволяет ей накопить денег на новое жилье, а глава местной администрации Борис не торопится расселять остро нуждающихся в этом людей. Согласившись на предложение Бориса выложить печь, Агния использует его для достижения своей главной цели — поскорее переехать в долгожданную жилплощадь. И справляется она с этой задачей весьма нетривиальным способом.

ПАБ «СТАРЫЙ ДУБ» (драма, реж. Кен Лоуч)

«Старый дуб» — последний бар в деревушке, оставшийся здесь после того как закрылись местные шахты. На место бывших рабочих в деревню приезжают беженцы. Местным новые соседи не нравятся, но хозяин паба Тиджей уверен, что в тяжелые времена поддержка нужна всем без исключения.

С 27 марта:

ПЕРСОНА (триллер, реж. Уэйд Ф. Джексон)

Молодой мошенник, выдающий себя за состоятельного бизнесмена Майлза Элиса, был внезапно разоблачен незнакомцем по имени Бейли, утверждающим, что он представляет интересы семьи Элисов. Пытаясь оправдать свой обман, молодой человек поведал Бейли историю о том, как его к этому подтолкнула коварная мошенница Клэр Грир, заставляя его менять личности для сокрытия своей преступной деятельности. Погруженный в лабиринт лжи и интриг, теперь он должен любой ценой узнать правду, чтобы самому не стать жертвой этой опасной игры.

Скоро:



ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА: ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА (семейный, реж. Игорь Волошин)

В далёком городе живёт девочка Элли. Однажды злая колдунья Гингема наколдовала ураган, который унёс Элли и ее собачку Тотошку в страну Жевунов. Чтобы вернуться домой, Элли вместе с новыми друзьями — Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом — отправится по желтой кирпичной дороге в Изумрудный город на поиски Волшебника, который исполнит их заветные желания.

ОХОТА НА ВОРОВ 2: ПАНТЕРА (экшн, реж. Кристиан Гьюдгэст)

Большой Ник возвращается на охоту. В этот раз его цель находится в Европе: Донни теперь крутится в коварном и непредсказуемом мире воров и драгоценностей, а также связан со знаменитой мафией «Пантера», с которой планирует грандиозное ограбление крупнейшей в мире алмазной биржи.

ВАСИЛИЙ (комедия, реж. Дмитрий Литвиненко)

Вася — скромный учитель ОБЖ из поселка Ковылкино. Звезд с неба не хватает, живет простой и размеренной жизнью. Зато его брат-близнец Коля, с которым они не виделись с детства, умудрился кинуть мексиканский криминальный картель на деньги, и за это его ждет расплата! Василий впервые отправляется навестить брата в Мексику, не предполагая, что теперь ему предстоит применить все знания в ОБЖ на практике, спасаясь то от местных бандитов, то от ревнивой мексиканской красавицы Бониты. Таким похожим и таким разным близнецам предстоит снова узнать друг друга, найти свою любовь и свою семью.

ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ (комедия, реж. Иван Капитонов)

Перспективный сообразительный парень Федор, который вырос в детдоме и всего добился сам, влюбляется в девушку из богатой семьи. Однако ее родственники не в восторге от избранника из-за социального статуса и сомнительной родословной парня. Они заявляют, что дадут свое согласие только в том случае, если познакомятся с родителями жениха. Для Федора, который никогда не видел своих маму и папу, это условие кажется невыполнимым. Однако он готов на все ради любви.

Фото: кадр из сериала «Улица Шекспира»