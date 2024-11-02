Okko рассказал о новинках ноября

«Граф Монте-Кристо», «Молот ведьм», «Кореша»

Одна из главных ноябрьских новинок, которая уже появилась в онлайн-кинотеатре Okko – отечественное фэнтези «Молот ведьм». Сериал рассказывает о столкновении обычных парней и мстительной ведьмы, превращающей жителей города в нечисть из древних славянских мифов.

Также зрителей стриминга ждут кассовый хит ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО, новая серия «13 карт», комедия КОРЕША с Никитой Кологривым, и многое другое.

Уже на сервисе:

«Молот ведьм» (фэнтези, реж. Евгений Бедарев)

В милом городке Калязине на берегу Волги стоит огромный радиотелескоп и рядом — скромный институт. Там ведут исследования за гранью обычной физики. Изучают магию, чтобы сделать ее подвластной всем. Но один неверный шаг — и жестокая древняя сила вырывается на волю. Ведьма, повелительница стихий, превращает людей в леших и русалок. Если ее не остановить, чудища из славянских мифов превратят всю планету в дивный сад. Калязин отрезан от мира волшебной стеной и станет местом первой битвы людей с нечистью. А люди здесь самые обычные: программист-инвалид Илья Муромцев был пожарным, красавчик-спортсмен Алеша Попов окончил физтех, водитель «скорой» Никита Добрынин увлекается историческим фехтованием, кует мечи и доспехи. Славные парни, только совсем не герои. Но это их земля, и они не отступят.

В ТУМАНЕ (хоррор, реж. Ким Тхэ-гон)

Автобус, который направлялся в аэропорт Инчхон, попадает в аварию. В одно мгновенье на землю опустился плотный туман, и водитель, не справившись с управлением, въезжает в ограждение. Все живы, но в панике и растеряны. Вокруг ничего не видно, мост, на котором произошло ДТП, угрожающе трещит, а из темноты слышен жуткий лай. Стая огромных собак приближается к испуганным людям, и это не просто домашние питомцы — это мутанты, разработанные в секретных лабораториях для военных действий. Фургон, перевозивший их, перевернулся, и псы-убийцы оказались на свободе. Мост становится ловушкой для пассажиров, и шансов на спасение практически нет.

ВЕЧЕРИНКА ДОНОРОВ (комедия, реж. Том Харп)

Жаклин — привлекательная женщина средних лет, которая уже давно поставила крест на личной жизни. Но неожиданная встреча с бывшим мужем и его новой семьей выбила почву у нее из-под ног и заставила почувствовать себя старой девой без детей. Подруги убеждают героиню, что ей необязательно выходить замуж, ведь можно просто родить ребенка от подходящего человека. Для того, чтобы план сработал стопроцентно, было решено закатить грандиозную вечеринку, куда придут самые разные мужчины. Правда, никто из них не догадывается, что Жаклин не интересует в них ничего, кроме генофонда.

С 3 ноября:

НЕЧТО. НОВЫЙ ВИД (хоррор, реж. Джесси Паланджио)

Двое ученых, мужчина и женщина, отправляются на место падения метеорита, чтобы внимательно изучить загадочный объект. Но неожиданно исследование превращается в столкновение неравных сил: мужчина погибает, а женщина заражается вирусом неизвестного происхождения. Коллеги находят ее и привозят на базу, где местным сотрудникам во главе с профессором предстоит понять, насколько опасна зараженная и к чему может привести вирус, оказавшийся в ее теле. Увы, профессору не удается закончить исследование: во время опытов женщина сбегает.

ПРОСТИ, ЧАРЛИ (триллер, реж. Колтон Трэн)

Серийный насильник, представляющийся Джентльменом, вот уже много лет находит своих жертв среди эмпатичных одиноких женщин. Его план прост: оставить неподалеку от порога дома телефон с включенной записью детского плача и ждать, когда встревоженная женщина сама придет к нему. Чарли постигла участь многих: однажды она услышала плач, пошла на звук и оказалась в руках насильника. Перед тем, как исчезнуть, Джентльмен взял с Чарли обещание сохранить беременность, а иначе он вернется и убьет ее. С тех пор прошло почти девять месяцев. Газеты сообщают, что Джентльмен наконец-то пойман, и женщины города в безопасности. Но Чарли не верит новостям. Она знает, что насильник обязательно вернется, чтобы посмотреть на рождение ребенка.

С 5 ноября:

ВЫЧИТАНИЕ (драма, реж. Мани Хагиги)

Молодая женщина Фарзане работает инструктором по вождению. Она живет со своим мужем Джалалом, которого очень любит и боится потерять. Но однажды Фарзане случайно становится свидетельницей того, как Джалал заходит в богатый дом, где целует незнакомую женщину. Ослепленная ревностью женщина устраивает мужу скандал, однако тот утверждает, что в это время его даже не было в городе. В конце концов, Джалал решает сам осмотреть загадочный дом, который описывает Фарзане. Приехав туда, Джалал встречает женщину по имени Бита, которая является точной копией Фарзане. Ошеломленные поразительным сходством, Джелал и Бита сравнивают фотографии своих партнеров, и видят, что муж Биты, Мохсен, также является абсолютной копией Джалала. В связи с этой необъяснимой ситуацией в обеих семьях начинает разворачиваться драма, местами переходящая в настоящую трагедию.

С 7 ноября :

КОМАНДА ЗАЧИСТКИ (экшн, реж. Джон Кейес)

Шивон и Алекс работают в команде по зачистке мест преступлений. Выполняя очередное задание, они неожиданно обнаруживают портфель, полный денег. Необычная находка, разумеется, не проходит незамеченной, в результате чего парочка оказывается в заварушке с участием сурового гангстера Габриэля, группы хладнокровных головорезов и коррумпированных правительственных агентов. Все они хотят заполучить чемодан с состоянием.

С 11 ноября:

КОРЕША (комедия, реж. Денис Павлов)

Макс угоняет коллекционный «Кадиллак» у местного авторитетного бизнесмена Германа Эдуардовича. Гусь пытается помочь своему другу, даже несмотря на то, что его взяли в заложники и заставили разгребать бесхозные гаражи, на месте которых Герман Эдуардович решил построить самый лучший в Пензе отель. Гусь попадает в подчинение к Михалычу, который также присматривает за студентом физиком-ядерщиком Фунтиком. Он тоже здесь отрабатывает свои грехи.

БУНТАРЬ (боевик, реж. Адиль Эль Арби, Билал Фалла)

Камаль живет в Бельгии вместе со своей матерью Лейлой и младшим братом Насимом. Он хочет связать свою жизнь с музыкой, но испытывает потребность в помощи людям, поэтому отправляется в качестве волонтера в Сирию. Однако вместо помощи жертвам войны Камаль оказывается втянут в группу вооруженных радикалов, а оставшийся дома Насим отчаянно хочет последовать по стопам брата. Лейла изо всех сил старается не допустить отъезда младшего сына, в то время как Насима начинают вербовать радикалы из «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена во многих странах мира, включая Россию).

РОЖДЕСТВО НЕ ПО ПЛАНУ (комедия, реж. Клеман Мишель)

В доме Винсента и Беатрис полным ходом идут приготовления к празднованию Рождества. Для Винсента это самый любимый день в году, и он находится в предвкушении счастливой встречи со своими детьми и внуками. Однако, к ужасу главы семейства, вся семья в последнюю минуту отменяет встречу. Винсент потрясен, не представляя себе Рождество вдвоем с женой. Ему приходит в голову отправиться в дом престарелых, чтобы пригласить одинокую пожилую даму присоединиться к ним и разделить семейный рождественский дух. Однако вслед за 85-летней Моник, одержимой мыслями о смерти, к компании присоединяется ее лучшая подруга Жанна, которая оказывается весьма колоритной особой. И теперь для всех участников вечеринки это празднование обещает стать незабываемым!

С 12 ноября:

БЕСПРЕДЕЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ВО ВРЕМЕНИ (фантастика, реж. Сэм Одлум)

Два неудачника берут на себя непыльную, как им кажется, работу — выкрасть сумку из заколоченного дома. Оказавшись внутри, они понимают, что внутри дома там и сям разбросаны аномальные зоны, перемещающие их во времени.

С 13 ноября:

ОСТРОВ БЕССМЕРТНЫХ (триллер, реж. Кристиан Спаркс)

Казалось бы, что может привнести смуту и волнения в спокойную жизнь общины, которая уединенно живет на отдаленном острове? Однако на этом острове существует тайна, которую не все хотят озвучивать. Однажды мэр деревушки Бобби замечает у берега лодку, в которой находится совершенно здоровая грудная девочка. С согласия жителей общины Бобби и его жена Грейс, у которой недавно случился выкидыш, берут на воспитание найденного младенца. Малышка получает имя Айла и становится для Бобби и Грейс родным ребенком. Спустя десять лет жизнь общины совершенно изменилась. Оказалось, что удивительная девочка обладает особым даром исцеления: человеку достаточно просто побыть рядом с Айлой, чтобы почувствовать себя лучше. Малышка также помогала рыбакам приманивать в их сети косяки сельди. Этим даром, конечно, пользовались все жители деревушки, пока девочка внезапно его не утратила. И такой поворот событий становится для жителей поселения началом конца.

С 19 ноября:

БЛЕЙЗ (драма, реж. Дель Кэтрин Бартон)

12-летняя Блейз живет со своим любящим и заботливым отцом, который пытается оградить девочку от жизненных проблем. Но однажды девочка становится свидетельницей изнасилования женщины со смертельным исходом. Не в силах справиться с увиденным, Блейз становится заложницей своих страхов, которые загоняют ее в состояние тяжелой депрессии. Она пытается скрыться от пережитого ужаса в вымышленном мире, где все можно исправить с помощью волшебства и сказочных существ. Главным проводником и неизменным помощником в иллюзорной вселенной грез для Блейз становится ее отец, который всеми силами пытается помочь дочери найти выход из мира воспаленного воображения и вернуть ее к реальности.

МЕРТВАЯ ЗЕМЛЯ (триллер, реж. Лэнс Ларсон)

Агент пограничного патруля США Энджел Уотерс добросовестно несет свою повседневную службу. В один из дней границу пересекает нарушитель. На первый взгляд, этот случай кажется вполне обычным, однако вскоре он становится причиной ночных кошмаров Энджела. По трагическому стечению обстоятельств задержанный трагически погибает на отдаленной заставе, успев произнести лишь фразу «Эль-Пасо, пожалуйста». Вместе с коллегами Уотерс тайно хоронит погибшего нарушителя и клянется сохранить этот инцидент в тайне. Однако спустя несколько дней, осуществляя патруль речного района, Энджел неожиданно для себя вновь встречает того же человека, который вновь спокойно произносит: «Эль-Пасо, пожалуйста». Уотерсу начинает казаться, что он сходит с ума, и, похоже, этот загадочный мужчина будет преследовать его вечно.

С 20 ноября:

МЫ КУПИЛИ ПТИЦЕФЕРМУ (семейная комедия, реж. Себастьен Ганье)

Макс и его отец Эрик из-за финансовых трудностей вынуждены переехать в глухую канадскую провинцию. Мальчик очень хочет помочь родителю и вместе с двоюродным братом Шарлем и подругой Алис решает открыть птицеферму. Нужно только создать все условия для курочек, чтобы они регулярно несли яйца. В первое время у юных предпринимателей не возникает никаких проблем, они даже налаживают сбыт своей продукции. Однако вскоре Максу, Шарлю и Алис предстоит столкнуться с конкурентами из больших компаний и бюрократическими препонами.

С 30 ноября:

НЕСПОКОЙНОЙ НОЧИ (триллер, реж. Мелани Деллой)

Беременная Алекс и ее муж Дэмиан переезжают в небольшой городок, где прошло детство Дэмиана. Пара надеется обрести покой среди сельских пейзажей, но вместо тихой жизни и маленьких радостей девушку ждет столкновение со странными соседями и неожиданное открытие: муж ходит во сне, а утром не помнит, что покидал дом. Вскоре Алекс узнает о череде преступлений, произошедших в ее районе. Девушка с ужасом понимает, что в деле может быть замешан ее супруг.

Скоро:

ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО (историческая драма, реж. Александр де Ла Пательер, Матьё Делапорт)

Марсельский моряк Эдмон Дантес женится на Мерседес Эррере. Однако жених становится жертвой заговора, ровно в день свадьбы его арестовывают и отправляют за решётку. После 14 лет в замке Иф Эдмону удаётся бежать. Благодаря другу аббату Фариа вчерашний заключённый находит сокровище, становится богат и превращается в графа Монте-Кристо. Он намерен во что бы то ни стало отомстить врагам, из-за которых всю молодость ему пришлось провести в тюрьме.

«Запах клубники» (мелодрама, реж. Филиз Гюльмез Пакман)

Асла мечтает стать кондитером мирового уровня. Однажды судьба сводит ее с богатым парнем по имени Бурак, самым завидным женихом Турции. Повздорив, они проникаются ненавистью друг к другу. Однажды Асла с подругой отправляется в Бодрум, и в самолёте рядом с ней оказывается Бурак.

«Ранняя пташка» (мелодрама, реж. Чагры Байрак, Айтач Чичек)

Санем Айдын — молодая девушка, которая живёт в Стамбуле. Санем работает в рекламном агентстве со своей сестрой Лейлой и мечтает о лучшей жизни. Владелец агентства Азиз Дивит уходит в отставку и передаёт управление агентством своим сыновьям Джану и Эмре. После прибытия братьев жизнь Санем и её судьба кардинально меняется.

Фото: кадр из сериала «Молот ведьм»