Okko рассказал о новинках сентября

«Трасса» с Кариной Разумовской и Анной Михалковой, «Не одна дома» и многое другое

Одна из главных новинок, которая появится в онлайн-кинотеатре Okko в сентябре – триллер «Трасса» с Кариной Разумовской и Анной Михалковой. Сериал Душана Глигорова, повествующий о женщине, которая отправляется на поиски пропавшей приемной дочери и сталкивается с опасной преступной сетью, дебютирует на сервисе с 5 сентября.

Также зрителей стриминга ждут новая серия «13 карт», комедия НЕ ОДНА ДОМА, мультфильм БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА и многое другое.

Только в Okko

С 5 сентября:

«Трасса» (триллер, реж. Душан Глигоров)

Светлана отправляется на поиски приёмной дочери, которая уехала искать настоящих родителей и пропала. В то же время в этом курортном городе тринадцатилетняя девочка расстреливает свою спящую семью — мать, отца и бабушку, после чего пытается повеситься. На выстрелы прибегает сосед, и вытаскивает девочку из петли. Глава полиции района поручает расследование громкого дела следователю Эльвире Бараевой. Но как с этим делом и этим местом связаны петербургская судья с темным прошлым Светлана и ее приемная дочь Кира?

Уже на сервисе

РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ (драма, реж. Руслан Акун)

История 35-летнего Адиля, особого человека, умственное развитие которого осталось на уровне 8-летнего ребенка. Адил живет в небольшом селе со своей 75-летней матерью, Райхан апа, которая всегда говорит Адилю, что его Всевышний любит по-особому, и потому он попадет прямиком в Рай. Но Адил не хочет в Рай без своей мамы. Однажды он узнает от другого 8-летнего мальчика, что если отвести маму пешком в священный город Мекку, то мама может попасть в Рай.

«Детектив Финник» (анимационный, реж. Илья Максимов, Рафаэль Тер-Саргсян, Константин Бирюков и другие)

Думаете, Берг тихий и спокойный городок? Как бы не так — он полон тайн и загадок. То вдруг остановятся все часы, то по рельсам проедет трамвай-призрак, то внезапно все улицы заполонят странные собаки. Но жители могут спать спокойно, ведь на страже порядка — Финник, первый в мире детектив-домовой. Этот сыщик обладает уникальным методом проб и ошибок и всегда готов встать на защиту своих друзей и всего города.

С 4 сентября:

КРАСНЫЕ КОМНАТЫ (криминальный триллер, реж. Паскаль Планте)

Молодая женщина Келли-Анн одержима серийным убийцей, суд над которым только начался. Не пропуская ни одного заседания, она ночует на улице возле здания суда, чтобы успеть занять место в зале. Постепенно она всё больше вникает в жуткие подробности дела и проникается историями молодых жертв.

С 5 сентября:

ОТПУСК НЕ ПО-ДЕТСКИ (комедия, реж. Клод Зиди-младший)

Инициативный парень Милан заведует приютом для пенсионеров и сирот, где старики радостно уживаются с молодёжью. Но лишь до того дня, пока социальные службы не закрывают учреждение стараниями алчной конкурентки. Милану ничего не остается, кроме как переселить жителей в дом отдыха на юге Франции, где им придется научиться ладить с его нынешними постояльцами.

НЕ ОДНА ДОМА (комедия, реж. Василий Свиридов)

Ученица 5 класса Маша Хаметова остаётся дома одна, потому что родители уезжают в срочную командировку. Присмотреть за Машей вызвали няню, которую нашли через модный онлайн-сервис. Однако кто мог предположить, что у няня вынашивает коварный план? Теперь у Маши есть одна ночь, чтобы с помощью нейросетей и современных гаджетов вывести преступницу на чистую воду, показав ей, кто в умном доме хозяин.

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА (анимационный, реж. Василий Ровенский)

После целых двух больших приключений медведь Мик-Мик мечтает о спокойствии и тихой размеренной жизни в кругу семьи и своих пчел. Но его мечтам не суждено сбыться. Долгожданное пополнение вновь подкидывает ему проблем — непутевый аист приносит не того ребенка… снова. Чтобы исправить ситуацию, Мик-Мику предстоит отправиться в новое путешествие. Правда, на этот раз все будет не так уж просто.

С 8 сентября:

МУЖИК-МЕДВЕДЬ (комедийный боевик, реж. Пак Сон-гван)

В Южной Корее существует поверье, что если медведь съест полынь и чеснок, то превратится в человека. Именно это случайно и произошло с двумя братьями-медвежатами. Они стали мальчишками, но волею судеб были разлучены. Один получил имя Ун-нам и был усыновлен доброй и любящей парой, а второго, Джон-сика, воспитал босс преступной группировки. Братья выросли, ведя совсем разную жизнь, и спустя годы встретились при необычных обстоятельствах. Ун-нам стал полицейским и должен поймать опасную банду, членом которой является его брат Джон-сик.

С 11 сентября:

«Пчелки-шпионки. Миссия выполнима» (анимационный, реж. Никколо Сакки)

Ходят слухи, что в городе работает команда юных секретных агентов. Кажется, что это совсем обычные девочки — пока самые сверхсекретные злодеи-шпионы не начинают реализацию своих злобных планов, и Разведывательные Агентство B.I.A. (Bee Intelligence Agency) не призывает их к действию для выполнения специальных шпионских миссий, в которых могут участвовать только дети-агенты. Именно тогда Бобби, Лола и Джульетта под кодовым именем Агенты Берри-Биз готовятся к выполнению заданий. Всякий раз, когда взрослые агенты слишком стары, чтобы найти выход, на помощь приходят дети-шпионы.

С 12 сентября:

БРАТЬЯ (историческая драма, реж. Оливье Касас)

1948 год. Двое маленьких братьев 5 и 7 лет, брошенные своей матерью, убегают в лес. 7 долгих лет они проводят одни в дикой природе без помощи, рассчитывая только на собственные силы. Десятилетия спустя, когда один из братьев бесследно исчезает, только второй знает, где его искать.

С 29 сентября:

ИЗ ТОСКАНЫ С ЛЮБОВЬЮ (романтическая комедия, реж. Лука Кальвани)

Братья Фред и Фоско — полная противоположность друг другу: первый из них — актер и ловелас, привыкший жить одним днем, а второй — обычный работяга, не ждущий от жизни чудес. В один из дней Фред решает приехать в семейный дом в Тоскане. Два брата, встретившись после долгой разлуки, не могут найти общий язык друг с другом, а тут еще и их тетушка перед смертью завещала им родовое имение при условии, что они будут управлять им вместе в любви и согласии. Так начинается приключение двух героев, итогом которого станет полная переоценка ценностей обоих.

«Застрявшие вне жизни» (триллер, реж. Риккардо Донна)

Лавина, вызванная землетрясением, перекрывает единственный путь к курорту в горах долины Ваной. Отрезанными от мира и лишенными света и связи на долгое время остаются множество людей. Среди них — Клаудия и ее дочь, оказавшиеся там по программе защиты свидетелей в связи с делом об убийстве, а также преуспевающий брокер Джованни с детьми. Как оказалось, темное прошлое Джованни скрывает секреты, которые связаны в том числе и с Клаудией.

Фото: кадр из сериала «Трасса»