Фестиваль ORIGINAL+ объявил программу

В основном конкурсе представят десять проектов для стриминговых платформ

Организаторы четвертого фестиваля контента стриминговых платформ ORIGINAL+ представили программу грядущего смотра.

В основной сериальный конкурс вошли десять проектов. Среди них комедия «Актерище» с Дмитрием Нагиевым, музыкальная драма «ВИА “Васильки”», фантастическая комедия «Баранкины и камни силы», историческая драма «Павел. Первый и последний» и многое другое.

Проекты из программы ORIGINAL+ оценивают два состава профессионального жюри: в первую группу входят эксперты из сферы кинематографа, а во вторую – представители СМИ и блогеры. Отдельный состав жюри вынесет решение и определит победителя нового конкурса фестиваля «Номинация Инновация». Составы жюри и шорт-лист категории «Номинация Инновация» будут объявлены позднее.

IV Фестиваль ORIGINAL+ пройдет на площадке форума CSTB.PRO.MEDIA в московском LOFT HALL с 25 по 27 февраля.

Категория «Сериалы»

• «Павел. Первый и последний», реж. Александр Котт (Kino1TV)

• «Оперативная память», реж. Сергей Попов («Иви»)

• «Тайга», реж. Александр Касаткин (Premier)

• «Актерище», реж. Дмитрий Невзоров (KION)

• «Баранкины и камни силы», реж. Миша Поляков («Кинопоиск»)

• «Опасная близость», реж. Иван Китаев (Start)

• «Гипнозис. Охота на избранных», реж. Тимофей Жалнин (Okko)

• «Октагон», реж. Сенеамин Бардаш (VK Creative)

• «ВИА “Васильки”», реж. Юрий Шаров (Wink)

• «Злые люди», реж. Ким Дружинин (специальный показ, выйдет на нескольких стримингах)

Категория «Шоу»

• «Министерство поп-культуры» (Кинопоиск)

• «Новое слово» (VK Видео)

• Подкаст «ВОВАПИКЧЕРС. Оскар 2025» (Смотрим)

• «Музлофт» (RUTUBE)

• «ЛПШКИ» (VK Видео)

• «ОК на связи» (Одноклассники)

• «Модный подкаст» (VK Видео, Дзен, RUTUBE)