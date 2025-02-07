top banner

Фестиваль ORIGINAL+ объявил программу

Автор: БК

7 февраля 2025

В основном конкурсе представят десять проектов для стриминговых платформ

Организаторы четвертого фестиваля контента стриминговых платформ ORIGINAL+ представили программу грядущего смотра.

В основной сериальный конкурс вошли десять проектов. Среди них комедия «Актерище» с Дмитрием Нагиевым, музыкальная драма «ВИА “Васильки”», фантастическая комедия «Баранкины и камни силы», историческая драма «Павел. Первый и последний» и многое другое.

Проекты из программы ORIGINAL+ оценивают два состава профессионального жюри: в первую группу входят эксперты из сферы кинематографа, а во вторую – представители СМИ и блогеры. Отдельный состав жюри вынесет решение и определит победителя нового конкурса фестиваля «Номинация Инновация». Составы жюри и шорт-лист категории «Номинация Инновация» будут объявлены позднее.

IV Фестиваль ORIGINAL+ пройдет на площадке форума CSTB.PRO.MEDIA в московском LOFT HALL с 25 по 27 февраля.

Категория «Сериалы»
• «Павел. Первый и последний», реж. Александр Котт (Kino1TV)
• «Оперативная память», реж. Сергей Попов («Иви»)
• «Тайга», реж. Александр Касаткин (Premier)
• «Актерище», реж. Дмитрий Невзоров (KION)
• «Баранкины и камни силы», реж. Миша Поляков («Кинопоиск»)
• «Опасная близость», реж. Иван Китаев (Start)
• «Гипнозис. Охота на избранных», реж. Тимофей Жалнин (Okko)
• «Октагон», реж. Сенеамин Бардаш (VK Creative)
• «ВИА “Васильки”», реж. Юрий Шаров (Wink)
• «Злые люди», реж. Ким Дружинин (специальный показ, выйдет на нескольких стримингах)

Категория «Шоу»
• «Министерство поп-культуры» (Кинопоиск) 
• «Новое слово» (VK Видео)
• Подкаст «ВОВАПИКЧЕРС. Оскар 2025» (Смотрим)
• «Музлофт» (RUTUBE)
• «ЛПШКИ» (VK Видео)
• «ОК на связи» (Одноклассники)
• «Модный подкаст» (VK Видео, Дзен, RUTUBE)

Специальные события – «Биржа»
• Презентация Norm Production
• Премьерный показ пилотной серии комедии «Гаражники» (реж. Михаил Местецкий)

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Лаборатория «Ленфильм-дебют» объявила о смене команды
Подробнее
Okko рассказал о новинках февраля
Подробнее
Премия «Золотой Орел» назвала лауреатов за 2024 год
Подробнее
Объявлен лонг-лист кинопремии «Ника» за 2024 год
Подробнее
Касса России: «Злой город» стал лидером проката
Подробнее
В Москве состоялась премьера романтической комедии «Оставь это ветру»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 27 января – 2 февраля 2025 года
Подробнее
«Красная Поляна» побила рекорд «Короля и Шута» на «Кинопоиске»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Злой город» уверенно возглавил прокат
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в январе 2025 года
Подробнее
Стали известны победители кинофестиваля «Сандэнс»
Подробнее
Касса четверга: «Злой город» возглавил прокат
Подробнее
Новинки февраля в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Стартовало финальное голосование конкурса «5 пилотов для Okko»
Подробнее
Исполнительный директор Вера Фетищева покинула компанию Сapella Film
Подробнее
Прогноз как предчувствие: разбор ошибок 2024 года
Подробнее
РОСКИНО выступит партнером Фестиваля российского кино в Республике Сербской
Подробнее
Фантастическая драма «Пришелец» попала в программу фестиваля Cinequest в США
Подробнее
Больше половины жителей России продолжают пользоваться подписками на онлайн-кинотеатры
Подробнее
Предпродажи уикенда: мелодрама «Оставь это ветру» обогнала комедию «Холоп. Великолепный век»
Подробнее

Новости по теме

Появились новые подробности программы форума CSTB.PRO.MEDIA
Подробнее
Премия «Большая цифра» открыла зрительское голосование
Подробнее