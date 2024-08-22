Фестиваль ORIGINAL+Doc представил полное расписание

В основной конкурс вошло 12 картин

Организаторы второго фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc представили полное расписание показов смотра, который откроется уже завтра, 23 августа, в Музее Москвы.

Напомним, что в основной конкурс вошло 12 картин. Среди них проект, посвященный Суперсерии 1972 года между сборными СССР и Канады, полная версия фильма о Зое Богуславской и многое другое.

Помимо этого, в рамках состоятся два специальных показа – премьера фильма-концерта ЖВАНЕЦКИЙ Вадима Плохотникова и московская премьера картины КРЕСТ Сергея Дебижева.

Полное расписание мероприятий

23 августа (кинозал, двор Музея Москвы)

10:00-11:00 – Выставка постеров документальных проектов*

11:00 – Открытие фестиваля

11:00-13:00 Внеконкурсная программа. «Тайны Карениной», реж. Иван Юдин [KION, Wink] 3 серия (42 мин)

Чтения отрывков из романа «Анна Каренина» Льва Толстого* (40 мин)

13:00-14:00 Конкурсная программа. «Северный морской путь», реж. Светлана Музыченко [СМОТРИМ] 3,4,5 серии (12 мин)

14:00-15:00 Круглый стол.

Творческая беседа с создателями конкурсных проектов

Модератор: Сусанна Альперина, программный директор фестиваля Original+Doc

К участию приглашены:

• Владимир Тодоров, продюсер по документальному контенту (Okko)

• Евгений Григорьев, режиссер, ДЕДЛАЙН (KION)

• Родион Чепель, режиссер, «Как победить букмекера» (Okko)

• Светлана Музыченко, режиссер, «Северный морской путь» (СМОТРИМ)

• Наталья Кадырова, режиссер, СВАДЬБЫ, КОТОРЫЕ ИГРАЮТ ЛЮДИ (RT.doc) и другие

15:00-17:00 Конкурсная программа. СВАДЬБЫ, КОТОРЫЕ ИГРАЮТ ЛЮДИ, реж. Наталья Кадырова [RT.doc] (54 мин)

Встреча с режиссером фильма Натальей Кадыровой* (30 мин)

17:00-18:00 Конкурсная программа. ЭДЕМ НА ЗЕМЛЕ, реж. Борис Никлавис [Wink]

(40 мин)

18:00 -19:30 Конкурсная программа. ДЕДЛАЙН, реж. Евгений Григорьев, Борис Никлавис, Юлия Бобкова [KION] (75 мин)

Фотосессия с моделями агентства OLDUSHKA*

20:00-21:30 Спецпоказ. Фильм ЖВАНЕЦКИЙ, реж. Вадим Плохотников (82 мин)

Чтения произведений Михаила Жванецкого* (30мин)

24 августа (кинозал, двор Музея Москвы)

10:00-11:00 – Выставка постеров документальных проектов*

11:00-13:00 Внеконкурсная программа. ЗУРАБ, реж. Ашот Геворкян [Premier] (73 мин)

Мастер-класс по живописи Зураба Церетели от педагога Российской Академии

Художеств* (30 мин)

13:00-15:00 Биржа доков. Ищу стриминг

• 13:00-14:20 «Хирург Павлов боится крови», реж. Яков Юровицкий (77 мин)

• 14:20-14:25 «Мирный атом», реж. Юрий Ярушников (5 мин) рабочие материалы

• 14:25-14:35 «Атаман Африка», реж. Сергей Сенцов (10 мин) рабочие материалы

• 14:35-15:00 «Харама (Жители святых мест)», реж. Дмитрий Давыдов (25 мин) рабочие материалы

15:00-16:00 Конкурсная программа. «Право женщин на море» 12+, реж. Анастасия Ломакина, [СМОТРИМ] (22 мин)

16:00-18:00 Конкурсная программа. «Со всеми бывает», реж. Филипп Ролихин [KION]

(35 мин)

Дискуссия «Тревожные расстройства у молодежи. Как справиться?» *

Модератор: Александр Акулиничев, главный редактор Psychologies.ru

К участию приглашены:

• Полина Свечникова, врач-психиатр и психотерапевт, автор блога про ментальные

расстройства

• Екатерина Терновая, психотерапевт, клинический психолог

• Даниил Милкус, журналист, ведущий психологических подкастов на радио «Зазеркалье»

18:00-19:00 Конкурсная программа. «Как победить букмекера», реж. Родион Чепель [Okko] 2 серии (56 мин)

19:00-20:00 Конкурсная программа. «Земля виноделов», реж. Иван Вдовин [RUTUBE]

2 серии (32 и 36 мин)

18:00-20:00 Внеконкурсная программа. Лицензионный док AMEDIATEKA*

• «Корабли- гиганты», реж. Мартин О'Тул, Тони МакКи (43 мин)

• «Поезда, которые изменили мир», реж. Майк Ибеджи, Сэм Миллер (43 мин)

20:00-21:30 Спецпоказ фильма КРЕСТ, реж. Сергей Дебижев (93 мин)

25 августа (кинозал, двор Музея Москвы)

10:00-11:00 – Выставка постеров документальных проектов*

11:00-12:00 Конкурсная программа. «Семьдесят два», реж. Андрей Ананин [Premier] (35 мин)

12:00-14:00 Конкурсная программа. ЗОЛОТОЙ ВЕК ЗОИ БОГУСЛАВСКОЙ, реж. Валерий Белов [Kino1TV] (53 мин)

Мастер-класс для чтецов с мастерами Gogol School (поэзия Андрея Вознесенского)* (55 мин)

14:00-15:00 Круглый стол.

Творческая беседа с создателями конкурсных проектов

Модератор: Сусанна Альперина, программный директор фестиваля Original+Doc

К участию приглашены:

• Андрей Ананин, режиссер, «Семьдесят два» (Premier)

• Нелли Яралова, генеральный продюсер, «Семьдесят два» (Premier)

• Наталья Иванова, продюсер, «Золотой век Зои Богуславской» (Kino1TV)

• Валерий Белов, режиссер, «Золотой век Зои Богуславской» (Kino1TV)

• Мария Кацал, креативный продюсер, «Со всеми бывает» (KION)

• Дмитрий Крайнов, креативный продюсер, «Со всеми бывает» (KION)

• Виталий Лазо, режиссер, «Кислород. Эверест» (Premier)

• Анастасия Ломакина, режиссер, «Право женщин на море» (СМОТРИМ)

15:00-17:00 Конкурсная программа. ПЕСНЬ СТРАНСТВИЙ, реж. Наталья Демидова [Кинопоиск] (49 мин)

Дискуссия о путешествиях: «Песнь странствий», «Кислород. Эверест», «Северный

морской путь» совместно с журналом «Вокруг света»*

Модератор: Мария Мернова, главный редактор журнала «Вокруг света» (60 мин)

К участию приглашены:

• Виталий Лазо, режиссер, «Кислород.Эверест» (Premier)

• Светлана Музыченко, режиссер «Северный морской путь» (СМОТРИМ)

• Представитель съемочной группы «Песнь странствий» (Кинопоиск) и другие

17:00-18:00 Конкурсная программа, КИСЛОРОД. ЭВЕРЕСТ, реж. Ольга Бородина, Виталий Лазо [Premier] (45 мин)

18:00-18:30 Заседание членов жюри

18:30-19:30 Церемония награждения

20:00-21:00 Показ фильма победителя

26 августа (кинозал, двор Музея Москвы)

10:00-11:00 – Выставка постеров документальных проектов*

11:00-11:30 Внеконкурсная программа. «Вас беспокоят из банка», реж. Григорий Апаляйс [Premier] (32 мин)

11:30-12:00 Внеконкурсная программа. «MONEYпуляторы», реж. Никита Снегов [Start] (31 мин)

12:00 -19:00 Биржа доков. Ищу стриминг

• 12:00-13:00 «БРИКС. Чемпионы», реж. Евгения Киллих (52 мин)

• 13:00-13:10 «Кирилл Разлогов», реж. Анджей Петрас, Анастасия Разлогова (10 мин)

рабочие материалы

• 13:10-13:40 «Элегия фантома», реж. Никита Добрынин (26 мин) рабочие материалы

• 13-40-13:50 «Мисс УИС», реж. Анастасия Безрук (10 мин) рабочие материалы

• 14:00-16:00 «Легендарные кинотеатры мира. Дом кино», реж. Евгения Тирдатова

(100 мин)

• 16:00-17:30 «Долина Грёз», реж. Софья Горленко (107 мин)

• 17:30-19:00 «ЮДИ: Танец в темноте», реж. Максим Башорин. Московская премьера

(82 мин)

19:00 – 22:00 Внеконкурсная программа. НЕЛЮБИМКА, реж. Станислав Сорокин [KION] (86 мин)

Диджей сет от ЭндиЭнди (команда NILETTO)*

Все активности, отмеченные *, проходят во дворе Музея Москвы. В случае неблагоприятных погодных условий – в помещении кинотеатра.