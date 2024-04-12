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Стала известна дата вручения премии «Оскар» в 2025 году

Автор: Илья Кувшинов

12 апреля 2024

97-я церемония пройдет в Dolby Theatre 2 марта

Академия кинематографических искусств и наук объявила дату проведения 97-й премии «Оскар» – следующая церемония пройдет в Dolby Theatre 2 марта 2025 года.

Отмечается, что трансляция премии, как и в этом году, начнется на час раньше обычного и охватит зрителей более чем в 200 странах.

Подать заявку на участие можно будет до 14 ноября, а объявление номинаций состоится 17 января 2025 года.

В числе потенциальных претендентов на награды в следующем году эксперты называют сиквел ДЖОКЕРА с Хоакином Фениксом и Леди Гагой, фантастику ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ, историческую драму БЛИЦ Стива МакКуина, триллер КОНКЛАВ Эдварда Бергера, а также экшн ФУРИОСА: ХРОНИКИ БЕЗУМНОГО МАКСА.

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