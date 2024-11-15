Конан О’Брайен станет ведущим 97-го «Оскара»
Автор: Илья Кувшинов
15 ноября 2024
Церемония состоится в Dolby Theatre 2 марта
Грядущий «Оскар» обзавелся ведущим – им станет телеведущий, комик, писатель и подкастер Конан О’Брайен.
Отмечается, что для обладателя «Эмми» это будет первая премия Американской киноакадемии в качестве ведущего.
Номинанты на 97-й «Оскар» будут объявлены 17 января, а сама церемония состоится в Dolby Theatre 2 марта.
Фото: кадр из тв-шоу «Конан»
Самое читаемое
Фестиваль «Читка 3.0»: питчинг литературных правПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 4–10 ноября 2024 годаПодробнее
Касса четверга: «Любовь Советского Союза» возглавила прокатПодробнее
Минкультуры подвело кинопрокатные итоги за десять месяцев 2024 годаПодробнее
Байопик «Ученик. Восхождение Трампа» не выйдет в российский прокатПодробнее
Драма «Вечная зима» примет участие в Каирском кинофестивалеПодробнее
Касса России: «Любовь Советского Союза» стала лидером уикендаПодробнее
Mubi отменил кинофестиваль в Стамбуле из-за запрета на показ фильма «Квир» Луки ГуаданьиноПодробнее
Предварительная касса уикенда: «Любовь Советского Союза» уверенно возглавила прокатПодробнее
Карен Шахназаров рассказал о доходах киностудии «Мосфильм» за девять месяцев 2024 годаПодробнее
«Огниво» заработал миллиард в российском прокатеПодробнее
Свыше 110 российских проектов представят на международном кинорынке DICM 2024 в ДубаеПодробнее
На фестивале «Читка 3.0» представили проекты экранизаций в разработкеПодробнее
Стали известны победители фестиваля экранизаций «Читка 3.0»Подробнее
Предпродажи уикенда: новая «Манюня» уступила «Приключениям в Москве»Подробнее
Международная касса: лучшей новинкой стала «Миссия: Красный»Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 14–17 ноября 2024 годаПодробнее
Официальная касса России: «Любовь Советского Союза» возглавила чартПодробнее
Госдума приняла законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ и киноПодробнее
«Ростелеком» отчитался о финансовых результатах по итогам третьего квартала и 9 месяцев 2024 годаПодробнее
Новости по теме
Neon определилась с потенциальными номинациями для российских звезд «Аноры»Подробнее
Саундтрек Ханса Циммера ко второй «Дюне» исключен из гонки за «Оскар»Подробнее
«Анора» остается потенциальным фаворитом грядущей оскаровской гонкиПодробнее
Кыргызстан выдвинул «Рай под ногами матерей» на соискание премии «Оскар»Подробнее
«Анора» вошла в пятерку потенциальных претендентов на главный «Оскар»Подробнее