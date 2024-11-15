top banner

Конан О’Брайен станет ведущим 97-го «Оскара»

Автор: Илья Кувшинов

15 ноября 2024

Церемония состоится в Dolby Theatre 2 марта

Грядущий «Оскар» обзавелся ведущим – им станет телеведущий, комик, писатель и подкастер Конан О’Брайен.

Отмечается, что для обладателя «Эмми» это будет первая премия Американской киноакадемии в качестве ведущего.

Номинанты на 97-й «Оскар» будут объявлены 17 января, а сама церемония состоится в Dolby Theatre 2 марта.

Фото: кадр из тв-шоу «Конан»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Фестиваль «Читка 3.0»: питчинг литературных прав
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 4–10 ноября 2024 года
Подробнее
Касса четверга: «Любовь Советского Союза» возглавила прокат
Подробнее
Минкультуры подвело кинопрокатные итоги за десять месяцев 2024 года
Подробнее
Байопик «Ученик. Восхождение Трампа» не выйдет в российский прокат
Подробнее
Драма «Вечная зима» примет участие в Каирском кинофестивале
Подробнее
Касса России: «Любовь Советского Союза» стала лидером уикенда
Подробнее
Mubi отменил кинофестиваль в Стамбуле из-за запрета на показ фильма «Квир» Луки Гуаданьино
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Любовь Советского Союза» уверенно возглавила прокат
Подробнее
Карен Шахназаров рассказал о доходах киностудии «Мосфильм» за девять месяцев 2024 года
Подробнее
«Огниво» заработал миллиард в российском прокате
Подробнее
Свыше 110 российских проектов представят на международном кинорынке DICM 2024 в Дубае
Подробнее
На фестивале «Читка 3.0» представили проекты экранизаций в разработке
Подробнее
Стали известны победители фестиваля экранизаций «Читка 3.0»
Подробнее
Предпродажи уикенда: новая «Манюня» уступила «Приключениям в Москве»
Подробнее
Международная касса: лучшей новинкой стала «Миссия: Красный»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 14–17 ноября 2024 года
Подробнее
Официальная касса России: «Любовь Советского Союза» возглавила чарт
Подробнее
Госдума приняла законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ и кино
Подробнее
«Ростелеком» отчитался о финансовых результатах по итогам третьего квартала и 9 месяцев 2024 года
Подробнее

Новости по теме

Neon определилась с потенциальными номинациями для российских звезд «Аноры»
Подробнее
Саундтрек Ханса Циммера ко второй «Дюне» исключен из гонки за «Оскар»
Подробнее
«Анора» остается потенциальным фаворитом грядущей оскаровской гонки
Подробнее
Кыргызстан выдвинул «Рай под ногами матерей» на соискание премии «Оскар»
Подробнее
«Анора» вошла в пятерку потенциальных претендентов на главный «Оскар»
Подробнее