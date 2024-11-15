Конан О’Брайен станет ведущим 97-го «Оскара»

Церемония состоится в Dolby Theatre 2 марта

Грядущий «Оскар» обзавелся ведущим – им станет телеведущий, комик, писатель и подкастер Конан О’Брайен.

Отмечается, что для обладателя «Эмми» это будет первая премия Американской киноакадемии в качестве ведущего.

Номинанты на 97-й «Оскар» будут объявлены 17 января, а сама церемония состоится в Dolby Theatre 2 марта.

Фото: кадр из тв-шоу «Конан»