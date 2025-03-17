Стала известна дата проведения премии «Оскар» в 2026 году

Ведущим церемонии вновь выступит Конан О’Брайен

Генеральный директор Киноакадемии Билл Крамер и президент Джанет Янг огласили дату проведения 98-й церемонии вручения премии «Оскар» – она пройдет в Dolby Theatre 15 марта 2026 года.

Ведущим мероприятия вновь выступит комик Конан О’Брайен. «Единственная причина, по которой я хочу вести “Оскар” снова – это чтобы дослушать речь Эдриена Броуди до конца», – пошутил он.

Напомним, что рейтинг трансляции премии этого года составил 19,7 млн, что стало лучшим результатом за последние пять лет.

Фото: соцсети Киноакадемии