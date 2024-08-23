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Кыргызстан выдвинул «Рай под ногами матерей» на соискание премии «Оскар»

Автор: Илья Кувшинов

23 августа 2024

Номинанты на премию Киноакадемии будут объявлены 17 января 2025 года

Драма РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ Руслана Акуна представит Кыргызстан в грядущей оскаровской гонке – лента была официально выдвинута Союзом кинематографистов Киргизской Республики на соискание премии в категории «Лучший международный фильм».

В центре повествования – история 35-летнего Адиля, особого человека, умственное развитие которого осталось на уровне 8-летнего ребенка. Чтобы его мама попала в рай, он отправляется с ней в пешее путешествие в Мекку.

РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ вышел на экраны кинотеатров Кыргызстана в марте, а затем был показан в России и Узбекистане. В конце мая лента удостоилась звания самого кассового проекта в истории современного ограниченного (менее 100 к/т) российского проката.

Номинанты на 97-ю премию «Оскар» будут объявлены 17 января 2025 года, а сама церемония состоится в Dolby Theatre 2 марта.

Фото: кадр из фильма РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ

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