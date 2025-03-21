«Первый номер» с Евгением Цыгановым получит продолжение
Автор: Илья Кувшинов
21 марта 2025
Премьера сериала Клима Козинского состоялась на KION 1 декабря
Онлайн-кинотеатр KION объявил о продлении сериала «Первый номер» по сценарию Сергея Минаева на второй сезон.
Детали продолжения пока неизвестны.
Премьера сериала Клима Козинского о некогда успешном писателе, которого неожиданно приглашают на должность главного редактора глянцевого журнала, состоялась в прошлом году на фестивале «Новый сезон». Исполнитель главной роли Евгений Цыганов по итогам смотра был удостоен награды герой «Нового сезона».
«Первый номер» дебютировал на KION 1 декабря и попал в топ-10 самых популярных оригинальных проектов сервиса в прошлом году.
Фото: кадр из сериала «Первый номер»
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