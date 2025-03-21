«Первый номер» с Евгением Цыгановым получит продолжение

Премьера сериала Клима Козинского состоялась на KION 1 декабря

Онлайн-кинотеатр KION объявил о продлении сериала «Первый номер» по сценарию Сергея Минаева на второй сезон.

Детали продолжения пока неизвестны.

Премьера сериала Клима Козинского о некогда успешном писателе, которого неожиданно приглашают на должность главного редактора глянцевого журнала, состоялась в прошлом году на фестивале «Новый сезон». Исполнитель главной роли Евгений Цыганов по итогам смотра был удостоен награды герой «Нового сезона».

«Первый номер» дебютировал на KION 1 декабря и попал в топ-10 самых популярных оригинальных проектов сервиса в прошлом году.

Фото: кадр из сериала «Первый номер»