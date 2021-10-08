Питчинг игровых фильмов в министерстве культуры: день первый

На очной защите было представлено 44 проекта

7 октября в министерстве культуры стартовал первый день питчингов игрового кино. Всего Экспертный совет за два дня отсмотрит 90 проектов. «В этом году на питчинг игрового кино поступило более 200 заявок. Из них к очной защите допущено 90 проектов. Количество заявок растет из года в год. И могу с уверенностью сказать, что второй год подряд у нас невероятно сильный дебютный конкурс, итоги которого мы уже подвели, – отметила министр культуры Ольга Любимова. – Большая радость, что участвуют студии – киностудия имени Горького, Ленфильм, Свердловская, Лендок. Долгие годы поддержка этих студий напоминала факультативную деятельность министерства культуры. Я очень рада, что новые команды, приходящие на эти студии, трудятся на рынке, и мы понимаем, кто эти люди и насколько серьезно они готовятся к питчингу, прорабатывая несколько сотен сценариев, а не 3-4 случайно доставшихся текста».

«На конкурс социально-значимых проектов поступило огромное количество заявок исторических и военно-патриотических фильмов. Но под социально-значимыми фильмами мы понимаем не только и не столько исторические проекты, но фильмы о сегодняшних героях — подвигах врачей, спортсменов, космонавтов», — рассказала директор департамента кинематографии и цифрового развития Светлана Максимченко.

В этом году игровые не дебюты подавались в три категории – социально значимое, авторское и экспериментально и детское кино. Участникам питчинга необходимо было обосновать выбранную категорию. Несмотря на то, что, видимо, по инерции на питчинге были представлены военные, патриотические и спортивные картины, основная масса проектов рассказывала о семейных историях, взаимоотношениях отцов и детей.

Социально значимые и авторские экспериментальные фильмы

Вместе со «Стар Медиа Дистрибьюшн» Николай Хомерики планирует снимать мистическую драму БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ. Сценарий написала Екатерина Мавроматис, продюсируют Владислав Ряшин и Надежда Рехтер. По сюжету, смотрительница маяка Марфа живет на почти необитаемом острове на Дальнем Востоке вместе с маленьким сыном с особенностями. Однажды на острове появляется Илья, а в городе неподалеку начинают происходить загадочные убийства. Фильм расскажет историю преодоления травмы, передаваемой из поколения в поколение. В дримкасте – Варвара Шмыкова и Сергей Гилев. Оператором фильма станет Николай Желудович, с которым Хомерики снимал фильм МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ РАЗ. У картины есть немецкие сопродюсеры, также к проекту проявил интерес фонд «Кинопрайм». Бюджет проекта составляет 122 млн рублей, запрашивают 70 млн рублей. Прокат запланирован на весну 2023 года.

Создатели КРАСНОГО ПРИЗРАКА собираются снимать приключенческий фильм ИЗБРАННИК СТИХИЙ. Автор сценария и режиссер Андрей Богатырев планирует продолжать работать в формате авторского мейнстрима. По сюжету, во всем мире происходят стихийные бедствия и природные аномалии. Земля подходит к концу своего существования, и если человечество не найдет загадочный Храм стихий, миру может угрожать полное уничтожение. Группа героев отправляется на поиски Храма. В картине поднимаются вопросы экологии и того, как меняются люди при столкновении с угрозой катастрофы. Референсами называют СОКРОВИЩЕ НАЦИИ, ШЕРЛОК ХОЛМС, КОД ДА ВИНЧИ. В фильме будут сниматься Владимир Гуськов, Алексей Гуськов, Вольфганг Черни, Михаил Горевой и Юлия Снигирь. Производством занимается «Фабрика Арт Кино», продюсируют Татьяна Воронецкая и Константин Елкин. КРАСНЫЙ ПРИЗРАК приобрели более 100 стран, поэтому этот проект также рассчитан на международную аудиторию.

Hype Film представила драму ПЛОТНИК Авдотьи Смирновой. Сценарий написала Марина Степнова и Авдотья Смирнова. Съемки фильма уже начались, завершение планируется к концу ноября. Сергей Уманов и Анна Рыцарева играют в картине любящую семейную пару, чей ребенок заболел смертельной болезнью. По статистике, 80% отцов уходит из семей с тяжело больными детьми. Оставшиеся 15-20% – великие отцы, так как тянут на себе больного ребенка и убитую горем мать. Картина затрагивает проблемы взаимоотношений в паре, взросления души при столкновении с горем и вопрос о том, что такое настоящий мужчина. Продюсируют Илья Стюарт, Павел Буря, Мурад Османн. Картина будет участвовать на фестивалях и предположительно выйдет на большие экраны в первой половине следующего года.

Режиссер ЧЕЛОВЕКА ИЗ ПОДОЛЬСКА Семен Серзин снимет вместе с Hype Film драму о поэте Борисе Рыжем РЫЖИЙ по сценарию Саввы Минаева. Как отметил продюсер Илья Стюарт, студия постоянно находится в поисках кино о герое нашего времени, и Борис Рыжий заслуживает называться таковым. Картина расскажет о жизни поэта в 90-х, его взаимоотношениях с семьей, желании добиться любви и внимания в родном Екатеринбурге, несмотря на признание западного сообщества, и о неожиданной славе, из-за которой он теряет тех, кого по-настоящему любил.

Иван Янковский и Паулина Андреева сыграют в новой картине продюсерской компании «Среда», детективном триллере КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ, Я НЕ ВИНОВАТ. Режиссером станет Владимир Мирзоев, продюсерами – Александр Цекало и Иван Самохвалов. В картине также снимаются Тихон Жизневский, Мария Андреева, Максим Суханов. По сюжету, супружеская пара расходится из-за измены жены. В процессе развода начинают умирать виновники их раскола. По мысли режиссера, история мимикрирует под жанр и вместе с тем раскрывает глубокую проблему травм, которые воспроизводятся из поколения в поколение.

«Водород 2011» представила драму НИКА о советской поэтессе Нике Турбиной, которая стала всемирно известной в 7 лет и прожила короткую жизнь. Фильм рассказывает историю сложных взаимоотношений взрослеющей героини с матерью. Главные роли играют Лиза Янковская и Анна Михалкова. Часть картины уже снята, осенью предстоит большой блок съемок. Режиссерами проекта стали Александр Андрющенко и Василиса Кузьмина. Продюсируют Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Федор Бондарчук, Денис Баглай. К картине проявляют интерес отборщики международных фестивалей. Прокатчиком фильма станет «Централ Партнершип».

Анна Меликян планирует снимать с Нателлой Крапивиной драму в жанре магического реализма ЧУВСТВА АННЫ. Фильм расскажет о простой работнице пермской фабрики, которая начинает слышать голоса внеземных цивилизаций. Это история о даре, кому он приходит, как человек обходится с даром и что бывает, если обходиться с даром неправильно. Производством занимается «Трумен Пикчерз». Сценарий пишется специально под Анну Михалкову.

«Киностудия Соль» планирует экранизировать роман Андрея Геласимова «Степные боги». В августе 1945 года в жизнь забайкальского поселка возвращается мир – приезжают домой солдаты, страна начинает восстанавливаться. Друг десятилетнего Петьки болен неизвестной болезнью, герой хочет спасти его любой ценой. В лагере, где содержатся военнопленные, он находит японского доктора, который помогает мальчику. Картина будет производиться в копродукции с немецкой компанией Egoli Tossel Pictures и французской студией Les Steppes Productions. По словам продюсера Йенса Мюрера, фильм может иметь фестивальный и коммерческий успех на международном уровне. Режиссером станет Олег Асадулин, продюсером – Денис Ковалевский. В качестве референсов говорят о фильмах ВОР, ОДНА ВОЙНА, СВОЛОЧИ. Бюджет картины составит 150 млн рублей.

В копродукции с Норвегией будет сниматься новый фильм Ивана И. Твердовского, экологическая драма КЛИКУШЕСТВО, создаваемый вместе с продюсером Екатериной Михайловой и компанией «Вега Фильм». Восемнадцатилетняя Вика хочет уехать из экологически неблагополучного поселка в Норвегию. Чтобы остаться в стране, она не ищет жениха или работу, а совершает преступление и попадает в тюрьму. Референсами называют ЯДЕРНЫЕ ОТХОДЫ, ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС, ДИКИЕ СЕРДЦЕМ.

Студия «Третий Рим» планирует экранизировать театральный спектакль «Жанна». Спектакль по пьесе Ярославы Пулинович идет в Театре наций уже 7 лет. Ингеборге Допкунайте сыграет в картине успешную современную женщину, привыкшую держать все под контролем и увлеченную мужчиной значительно младше себя. Это история о дружбе, предательстве, любви и цене, которую приходится платить за успех. Режиссером станет Константин Статский, продюсером – Александр Новин. Проект поддерживает онлайн-платформа IVI. Переговоры о дистрибуции ведутся с Universal.

«Свердловская киностудия» представила в направлении социально значимого кино драму СЛОМЯ ГОЛОВУ. Сценарий написал Савва Минаев, режиссером стал Артем Аксененко. По сюжету, преподаватель античной литературы становится подозреваемым в ограблении банка. Брутальный начальник безопасности банка в процессе расследования делает из героя в настоящего мужчину. Андрей настолько увлекается, что превращается из интеллигента в опасного человека и решает по-настоящему ограбить банк. Фильм постарается ответить на вопросы, которые стоят перед мужчиной в меняющемся мире, так как смена статуса и гендерных ролей касается не только женщин. По словам продюсера Ольги Ерофеевой, это авторский фильм, сочетающий в себе зрительский потенциал и внятное высказывание.

В категории авторских экспериментальных фильмов «Свердловская киностудия» представила мистический триллер ОКНО. По сюжету, в многоэтажке в тоскливом спальном районе в одной из квартир живет демон с профессиональным выгоранием. Его задача состоит в том, чтобы соблазнять и искушать людей, но люди сами с этим прекрасно справляются и силы тьмы побеждают без его участия. Последнее, что он сделал, соблазнил на самоубийство беременную девушку. Ее муж встречается с этим демоном, который в итоге ведет его к свету, так как ему самому неинтересно без сильных соперников. По мнению продюсера Евгения Григорьева, этот фильм про то, что у каждого есть окно возможностей и главное – не выброситься в него. Режиссером ироничного нуара в стиле магического реализма станет Антон Бильжо. Юлия Хлынина исполнит одну из ролей, в дримкасте на главную роль ­– Юра Борисов или Никита Ефремов. Бюджет проекта составит 85 млн руб. Референсами называют ВРАГА, МАШИНИСТА, АДВОКАТА ДЬЯВОЛА.

Санкт-Петербургская студия документальных фильмов представила в категории социально значимого кино детективный триллер и семейную драму БЕГЛЕЦЫ. Сюжет основан на реальной истории, когда российская семья переезжает в Швецию и в результате трагических событий оказывается без детей. Жена лежит в коме в больнице, а детей отдают на усыновление. Через год отец их выкрадывает, попадает в польскую тюрьму, там выигрывает суд с помощью адвоката-армянина и возвращается в родной Хабаровск. Режиссером и продюсером стал Алексей Тельнов. Студия уже снимала документальный фильм по этой истории. Картина будет производиться в копродукции со Швецией. Прокатчиком станет «Каропрокат». Фильм поддерживает онлайн-платформа IVI.

Милош Бикович исполнит главную роль в мелодраме СЕМЬЯ НА ВЕТРУ ID Production. Также свое участие подтвердил Никита Ефремов. По сюжету, Мика и Нина случайно встречаются и отправляются во внезапное путешествие, где обретают друг в друге родных людей. Референсами называют фильмы СЧАСТЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ, ТЫ И Я, ЗИМНИЙ ПУТЬ. Картины объединяет жанр магического реализма, именно этим принципом руководствуется при создании фильма автор сценария и режиссер Елизавета Болычева. Продюсерами стали Дмитрий Литвинов, Екатерина Кононенко и Александр Котт.

Еще одним проектом ID Production стало драмеди ЧЕРНЫЙ АПЕЛЬСИН по одноименной пьесе Даны Сидерос, представленное в категории социально значимого кино. Режиссером станет Яна Гладких, продюсируют Дмитрий Литвинов и Екатерина Кононенко. По сюжету, 12-летний мальчик Жека живет с прадедом-инвалидом в пятиэтажке. Дед уже много лет ни с кем не разговаривает, но однажды просит Жеку помочь ему отойти в мир иной. В центре повествования оказывается моральный выбор ребенка, осмысление им такой сложной нравственной проблемы. Фильм представит парадоксальный детский взгляд на самые трудные вещи и вопросы, из чего будет рождаться юмор и легкость картины. Бюджет проекта составит 85 млн рублей. Референсами называют МАЛЕНЬКУЮ МИСС СЧАСТЬЕ и ЕЛЕНА.

Вместе с компанией «Арк Пикчерс» Элла Манжеева представила свой третий игровой фильм, лирическую комедию и мелодраму СЧАСТЬЕ. Проект представлен в категории социально значимого кино. Продюсерами стали Егор Одинцов и Константин Малкин-Фам. Фильм рассказывает о молодом юристе с налаженной жизнью и блестящими перспективами. На званом ужине жена начальника вручает близкому кругу людей по щенку, которых она разводит. Не справившись с щенком, герой отдает его, но выясняется, что жене начальника необходимо отсылать фотоотчеты о жизни собаки, поэтому герою приходится броситься на его поиски. В итоге он обретает настоящую любовь, находит счастье в жизни и примиряется с душевно больным братом-близнецом. В дримкасте – Данила Россомахин, Александра Митрошина и Лиза Янковская. По мнению создателей, у фильма есть все шансы быть замеченными на фестивалях Европы и всего мира.

«Кинокомпания «КВФильм-Продакшн» запросила средства на производство психологической драмы ЛУНАТИКИ. Автором сценария и режиссером стал Юрий Мороз, продюсирует Светлана Извекова. По сюжету, мать наркомана со стажем отдает его в клинику, где применяют метод компьютерного психозондирования, позволяющего заменить старые травмирующие воспоминания на новые. Во избежание рецидива герою запрещены контакты с прежними близкими людьми. Фильм рассказывает историю материнской любви и самопожертвования – она спасает сыну жизнь и теряет его навсегда. Главную роль исполнит Виктория Исакова. Референсами называют фильмы ВЕРНУТЬ БЕНА, ДНЕВНИКИ БАСКЕТБОЛИСТА, КРАСИВЫЙ МАЛЬЧИК, РЕКВИЕМ ПО МЕЧТЕ. На большие экраны картину выпустит «Каропрокат» в 2023 году. Партнером картины стала платформа IVI.

«Кинокомпания 29 февраля» представила мокьюментари Алексея Федорченко ЕНОТОВЫЙ ГОРОД. Действие фильма происходит в настоящем времени и в 1966 году. По структуре картина разделена на три самостоятельных новеллы, которые в финале складываются в единую историю. В первой новелле ученый из России едет в Южную Америку, чтобы найти свою пропавшую сестру. Во второй части действие происходит в подземном бункере в 60-х. В третьей новелле дети смотрят кинохронику, а зрители получают ответы на поднятые в фильме вопросы. Картина рассказывает об отношениях родителей и детей, об объективности и субъективности истории, как сегодня дети воспринимают историю, как общество переживает свои травмы.

Евгений Ткачук, Александр Робак, Петр Федоров будут сниматься в психологической драме НЕСКОЛЬКО НАСТОЯЩИХ ДНЕЙ компании «КиноЛига». Череда событий заставляет следователя уголовного розыска по-новому взглянуть на окружающих коррумпированных сослуживцев. Ему приходится сделать выбор между блестящей карьерой и финансовым достатком и возможностью духовного перерождения. Референсами называют ПЛОХОГО ЛЕЙТЕНАТНТА, ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ и АРИТМИЮ из-за финала, дарящего зрителю надежду.

Следующим проектом Романа Каримова станет совместная с Yellow, Black & White социальная драма о врачах в «красной зоне» ДЫХАНИЕ. Картина осмысливает опыт пандемии и первого локдауна и говорит о позитивных выводах, которые удалось сделать люди на фоне ковида. По сюжету, в марте 2020 года мать Виктора попадает с подозрением на ковид в больницу, которую следом закрывают на карантин. Когда-то Виктор был врачом, о чем ему приходится вспомнить, чтобы спасти мать. Продюсируют Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо и Алексей Троцюк. Бюджет проекта составляет 120 млн рублей, запрашивают – 70 млн. Прокатчиком станет «Централ Партнершип».

Start Studio запросила средства на производство психологического триллера МНОГОЭТАЖКА Антона Маслова, режиссера сериала «Вампиры средней полосы». По сюжету, работник МЧС пытается найти свою дочь, пропавшую в многоэтажном доме, но сталкивается с равнодушием соседей. Съемки проекта уже начались. В картине снимаются Денис Никифоров, Татьяна Догилева, Дмитрий Лысенков, Наталья Земцова, Павел Ворожцов. Референсами называют ЗАЛОЖНИЦУ, ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ, ГАРАЖ. Премьера ожидается в 2022 году.

Таисия Вилкова играет главную роль в новом фильме компании «Мего Дистрибьюшн», триллере о выживании ДИКИЕ. По сюжету, начинающая модель знакомится на вечеринке с состоятельным мужчиной в исполнении Алексея Кравченко, он предлагает отвезти ее в Ниццу, но привозит в Якутск. Они едут на катере по реке Лена в дикие места, где мужчина пропадает, а девушка остается одна и пытается выжить. Первый блок картины уже снят. Соавтором сценария, режиссером и продюсером стал Владимир Котт. Референсом называют ВЫЖИВШЕГО, ДЖУНГЛИ и ВПРИТЫК. Бюджет проекта составляет 82 млн руб, запрашивают 30 млн. Есть предварительные договоренности с платформами и федеральным каналом, прокатчика пока нет. Картина будет готова выйти на большие экраны осенью 2022 года.

«Мотор фильм студия» запрашивает средства на производство военной драмы о любви ПОМИЛОВАНИЕ по повести башкирского поэта и писателя Мустая Карима. Это пронзительная история о молодом сержанте, который уходит из воинской части, чтобы проститься со своей возлюбленной. По законам военного времени, его считают дезертиром и приговаривают к расстрелу. Режиссером станет Айнур Аскаров. Продюсируют Михаил Курбатов, Дмитрий Фикс и Тимербулат Каримов. На большие экраны картину выпустит «Наше кино».

Режиссер фильма ВАН ГОГИ Сергей Ливнев планирует снимать драму ХАИМ И ГРЕТА. Во время второй мировой войны Хаим бежит из лагеря в Сибири вместе с двумя уголовниками. Они погибают, а Хаим попадает в деревню в глуши, где становится утешением живущим там женщинам. Все это время его поддерживает в воображении жена Циля. Герою предстоит выбрать между жизнью в прошлом и настоящем, где его ждет новая любовь, Грета. Производством занимается «Покровка фильм», сопродюсером стал Игорь Мишин. Как отметил Мишин, эта история любви его потрясла так же, как в свое время ОВСЯНКИ. Переговоры о главной роли идут с голливудским актером Марком Иваниром. Создатели видят в картине потенциал для копродукции и будут искать партнеров из Польши и Германии. Бюджет составляет 150 млн рублей. Картина будет готова к концу 2023 года.

«Продюсерский Центр «Хорошо Продакшн» представил шпионский триллер с элементами нео-нуар ОПЕРАЦИЯ «ПЯТИБОРЕЦ». По сюжету, во время Холодной войны между СССР и США Пентагон собирался взорвать атомные бомбы в 100 советских городов. Предотвратить ядерный удар может только бывший разведчик, пятиборец на Олимпиаде в Хельсинки, где впервые принимает участие сборная СССР. Режиссером станет Никита Грамматиков, продюсирует Наталья Иванова и Дмитрий Клепацкий. Исполнителем главной роли создатели видят Александра Горбатова. Бюджет картины составит 170 млн рублей.

Компания «Планета Кино» запросила средства на производство военной драмы о службе «слухачей» в противовоздушной обороне во время Великой Отечественной войны ПОЧТИ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. «Слухачами» становились незрячие бойцы Красной Армии. В центре сюжета оказываются их взаимоотношения со зрячими сослуживцами. Режиссером заявлен Дмитрий Суворов, продюсером – Дмитрий Кабановский. Компания уже снимала документальные фильмы об инвалидах во время войны. Фильм планирует выпустить весной 2024 года «Наше кино». Картину поддерживает Всероссийское общество слепых и Сбербанк.

Компания «Синергия Фильм» представила военную драму ДИНА о собаках-диверсантах, во время войны взрывавших немецкие танки. Главная героиня-кинолог разрабатывает способ, чтобы собаки не погибали во время диверсий, а возвращались живыми. Долгое время ей это не удается, пока она не встречает овчарку Дину. Режиссером картины станет Виталий Воробьев, продюсером – Ольга Половинкина. Референсами называют СЕРДЦЕ МИРА, ТАЙНУЮ ЖИЗНЬ по визуальной части. Бюджет составит 108 млн рублей. У создателей есть предварительные договоренности с «Синелаб» о соинвестировании и с «Каропрокат» – по дистрибуции. Фильм будет готов выйти в прокат весной 2023 года.

Студия национального кино и телевидения «Русское поле» запросила средства на завершение картины ВАСИЛИЙ ТЕРКИН по мотивам поэмы Александра Твардовского. Автором сценария, режиссером и продюсером стал Карен Геворкян. Картина станет максимальным приближением к хронике того времени, повестью о корневом руссом человеке, об окопном солдате на передовой от начала до конца войны. Бюджет проекта составляет рекордные для этого питчинга 470 млн рублей, запрашиваемая сумма – 70 млн. Сняли около 20% картины.

Творческое объединение «Кинолестница» представила военно-патриотическую спортивную драму ГЛАДИАТОР. Фильм расскажет историю простого солдата, который во время войны попадает в плен и оказывается в Бухенвальде, проходит путь от полного отчаяния до становления непобедимым гладиатором на кулачных боях. Режиссерами станут Иван Шурховецкий и Нина Комарова, продюсером – Нина Комарова. Референсами называют ВОРА, ВОДИТЕЛЯ ДЛЯ ВЕРЫ. Бюджет проекта составляет 119 млн рублей, запрашивают 71 млн. Экспертов удивило то, что картина воспроизводит события из романа «Ринг за колючей проволокой» Георгия Свиридова, но права на экранизацию не выкуплены.

Компания «БСП Продакшн» запросила средства на создание криминальной драмы СЛОМАННЫЕ КРЫЛЬЯ. Автором сценария и режиссером стал Сергей Черников, продюсирует Марк Левин. Проект подавался в категории социально значимого кино, так как рассказывает о проблеме наркомании. Трое подростков в крупном портовом городе мстят за ранение собаки криминальной группировке, распространяющей наркотики. Референсами называют НЕНАВИСТЬ, И ТВОЮ МАМУ ТОЖЕ, СУКА-ЛЮБОВЬ, ПУЛЯ, НА ИГЛЕ.

Создатели фильма СО ДНА ВЕРШИНЫ, продюсерский центр «Альтаир-Ц», запрашивают средства на производство спортивной драмы САМБИСТКА. Фильм расскажет историю взросления спортсменки-подростка и трудности, возникающие на пути к цели – победе на первенстве России. Автором сценария, режиссером и продюсером стала Тамара Цоцория. В картине будут сниматься Антон Хабаров, Алена Хмельницкая, Алена Бабенко. Бюджет составит 150 млн рублей. Прокатчиком заявлен «Каропрокат».

В категории социально значимого кино «Продюсерский центр «Волга Фильм» представил драму МЯТЕЖНИКИ о детях из интерната для детей ограниченными возможностями, отстаивающих свой дом от закрытия. Сюжет основан на реальных событиях. Режиссером стал Владимир Алеников, до этого снимавший НЕБЕСНУЮ КОМАНДУ. Бюджет составляет 100,7 млн рублей.

Фильмы для детей

Компания «Артлайт» представила большой и амбициозный для студии проект, как назвал его продюсер Александр Котелевский, детско-приключенческую комедию ДРУГ ДЕТСТВА. Юрий Стоянов играет в картине одну из ролей. По сюжету, герой возвращается из будущего в детство, где между героями происходит обмен телами – дед меняется телом с внуком. В компьютерной графике будет нарисован персонаж крысы. Создатели ориентируются на фильмы КОНЕК-ГОРБУНОК и ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ как истории, где сочетаются отличный экшн и замечательный добрый сюжет, и опираются на традицию советского фантастического кино. Референсом по настроению называют ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА. Бюджет составляет 86 млн рублей, запрашивают 60 млн.

Федор Попов вместе с кинокомпанией «Стелла» представил свой новый проект, комедию БЛИЗНЕЦЫ. По сюжету, благодаря волшебству дети и родители меняются местами – дети взрослеют, а родители становятся младенцами. Это заставляет до этого конкурировавших друг с другом близнецов примириться и научиться взаимодействовать.

В семейной комедии ДЕНЬ ОТЦА будут раскрываются проблемы отношений отцов с детьми в разваливающемся браке. По сюжету, на горноложным уральском курорте отдыхает семья на грани развода, одновременно там готовится покушение на криминального авторитета. Удастся ли главному герою выстоять в борьбе за брак и вернуть любовь жены и детей и спасти их от опасности? Производством занимается «Гольдфельд Интертейнмент». Режиссером станет Анарио Мамедов, продюсером – Александр Златопольский. Бюджет составляет 102 млн рублей, запрашивают 70 млн.

Компания «Ералаш» запросила средства на производство новых выпусков киножурнала «Ералаш», запланированных для выхода в кинотеатрах. Журнал существует уже 47 лет. С уходом из жизни Бориса Грачевского художественное руководство проектом осуществляет худсовет из постоянных авторов.

Компания «Зебра» представила детское фэнтези МУХАДРАКОН. По сюжету, десятилетний мальчик крадет у мамы брошь в виде стрекозы, чтобы продать и на вырученные деньги спасти девочку, в которую он влюблен. Режиссером фильма станет Татьяна Колганова, продюсирует Юлия Соболевская. Бюджет проекта составляет 74 млн рублей.

Санкт-Петербургская компания «Инфинити Клаб Продакшн» представила приключенческую комедию ЗАРНИЦА. Фильм расскажет о перевоспитании детей-мажоров в военизированном лагере для подростков. Режиссером станет Александр Якимчук, продюсируют Ксения Архипова, Иван Архипов и Илья Кривицкий. Референсами называют ХОЛОПА и КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА. В дримкасте – Дмитрий Нагиев и Иван Охлобыстин. Бюджет составит 87 млн рублей, запрашивают 56 млн.

«Камер-Тон-Фильм-Русь» запросила средства на производство музыкальной сказки для семейной аудитории БИЛЕТ НА БОЖЕСТВЕННУЮ КОМЕДИЮ. По сюжету, на Земле пропало время, мальчик собирает по миру осколки рассыпавшегося времени. Режиссером станет Антон Адасинский, продюсирует Анастасия Разлогова. Картина будет производиться в копродукции с Германией. В фильме будут сниматься Михаил Шемякин и Вячеслав Полунин.

«Киностудия «Мастер» представила семейный фильм ЛИЧНОСТЬ Юрия Кары. Картина расскажет о пользе чтения и необходимости уметь получать знания. По сюжету, второклассник не любит читать и фантазирует о мире, где знания будут внедряться прямо в мозг. Референсами называют МАТРИЦУ, НАЧАЛО, ДИВЕРГЕНТ. В картине будут сниматься Борис Щербаков и Сергей Никоненко.

Компания «Колесо судьбы» планирует экранизировать роман Юрия Козловского «Четыре четверти». Автор сам написал сценарий. Картина расскажет о первой любви романтичных и возвышенных подростков. Референсами называют ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ, СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА. Режиссером и продюсером станет Евгения Тирдатова. Музыку к фильму предположительно может написать Брайан Ино. Бюджет составит 100 млн рублей. Прокатчиком станет «Каропрокат».

Киностудия «Лесильда» запросила средства на производство роуд-муви для подростков ДНЕВНИК ЭЛЛИ. По сюжету, из-за непонимания с мамой девочка сбегает из дома и едет к отцу, по пути встречая нового друга. Режиссером станет Валерий Рожнов, продюсирует Ольга Тюленева. Съемки пройдут в Мурманской области. Создатели уже работают над следующим фильмом, который продолжит эту историю.

Компания «Наш формат» представила восточную сказку ХРАБРЫЙ КИСТ по мотивам ингушских преданий. Фильм расскажет о герое национального эпоса и его пути становления из мальчика в мужчину.

«Олимп Инвест» запросила средства на производство фильма РОК-УРОК о роли наставника в жизни мальчика и необходимости участия мужчины в воспитании сыновей. По сюжету, мальчику, который отчаялся научиться играть на гитаре, помогает случайно встретившийся музыкант. Референсами называют фильмы КАРАТЕ-ПАЦАН, ОДЕРЖИМОСТЬ, ШКОЛА РОКА. Режиссером станет Наталья Ахметова, продюсирует Тарас Черноштан.

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