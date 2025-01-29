Сериал «Почка» получит турецкую адаптацию

Главную роль в проекте исполнит Ханде Эрчел

Турецкая кинокомпания Tumtrak Film совместно с российскими партнерами приступает к работе над адаптацией драмеди KION «Почка». Об этом сообщает «ИнтерМедиа».

Ожидается, что в ремейке действие будет перенесено в Турцию, однако сохранятся все основные сюжетные линии и характеры персонажей. Главную роль исполнит Ханде Эрчел («Постучись в мою дверь», ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ).

Напомним, что в центре повествования оригинального сериала с Любовью Аксеновой оказывается коррумпированная инспектор пожарной службы, которая узнает, что нуждается в трансплантации. По иронии судьбы и по закону почку ей может отдать исключительно кровный родственник, однако помогать девушке никто не спешит.

Дата выхода турецкой версии «Почки» пока неизвестна.

Фото: кадр из фильма ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ