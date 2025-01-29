top banner

Сериал «Почка» получит турецкую адаптацию

Автор: Илья Кувшинов

29 января 2025

Главную роль в проекте исполнит Ханде Эрчел

Турецкая кинокомпания Tumtrak Film совместно с российскими партнерами приступает к работе над адаптацией драмеди KION «Почка». Об этом сообщает «ИнтерМедиа».

Ожидается, что в ремейке действие будет перенесено в Турцию, однако сохранятся все основные сюжетные линии и характеры персонажей. Главную роль исполнит Ханде Эрчел («Постучись в мою дверь», ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ).

Напомним, что в центре повествования оригинального сериала с Любовью Аксеновой оказывается коррумпированная инспектор пожарной службы, которая узнает, что нуждается в трансплантации. По иронии судьбы и по закону почку ей может отдать исключительно кровный родственник, однако помогать девушке никто не спешит.

Дата выхода турецкой версии «Почки» пока неизвестна.

Фото: кадр из фильма ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предпродажи уикенда: «Холоп. Великолепный век» опередил «Василия»
Подробнее
Стали известны номинанты на премию «Оскар»
Подробнее
Кинолаборатория «Профессия – продюсер» провела финальный питчинг
Подробнее
Касса четверга: турецкий ремейк «Холопа» стал лидером проката
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 20–26 января 2025 года
Подробнее
«Домовенок Кузя» заработал миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Юра Борисов сыграет в новом фильме Эмира Кустурицы
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Холоп» обошел «Василия»
Подробнее
Создатели байопика о Майкле Джексоне вынуждены переснимать фильм из-за юридических проблем
Подробнее
В Парк-Сити открылся фестиваль «Сандэнс 2025»
Подробнее
Власти Южной Кореи поддержат среднебюджетные фильмы для возрождения местной индустрии
Подробнее
Из сказки – в реальность: итоги «новогодней битвы 2025»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23–26 января
Подробнее
Касса России: турецкий «Холоп» слегка обогнал «Василия»
Подробнее
«Ленфильм» подписал меморандум о сотрудничестве в сфере кинематографа с представителями стран БРИКС
Подробнее
В Москве прошла премьера байопика «Моди: Три дня на крыльях безумия»
Подробнее
В Москве состоялась премьера сериала «Подслушано в Рыбинске»
Подробнее
Премия «Белый слон» назвала победителей
Подробнее
Мартин Скорсезе и Леонардо ди Каприо вновь поработают вместе
Подробнее
В Москве состоялась премьера приключенческой комедии «Василий»
Подробнее

Новости по теме

KION подвел итоги 2024 года
Подробнее
Ангелина Ашман покидает команду онлайн-кинотеатра KION
Подробнее
«МТС Медиа» отчитался о финансовых результатах по итогам второго квартала 2024 года
Подробнее
Онлайн-кинотеатр KION рассказал о новинках августа
Подробнее
Число подписчиков российских онлайн-кинотеатров превысило 50 млн человек
Подробнее