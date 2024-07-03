«Иви» займется экранизацией романа «Последний день лета» Андрея Подшибякина

Над сценарием проекта работает Павел Тетерский

Онлайн-кинотеатр «Иви» и кинокомпания Mosaic Films готовится к работе над экранизацией романа «Последний день лета» Андрея Подшибякина.

Проект расскажет историю группы ростовских школьников, живущих обычной жизнью подростков 90-х. Во время экскурсии по руинам древнего города герои случайно пробуждают сущность, которая тысячи лет таилась в недрах земли — безымянный демон вселяется в каждого из мальчиков. Вчерашние школьники-«неудачники» обретают невиданную силу, но какой ценой?

Над сценарием экранизации работает Павел Тетерский («Хороший человек»). Продюсерами выступят Максим Дашкин, Павел Буриан, Инна Оркина-Сексте и Анастасия Дюкарева.

Роман Подшибякина вышел в 2023 году и сразу стал бестселлером. Сейчас автор работает над продолжением книги.

Фото: обложка книги «Последний день лета»