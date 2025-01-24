Кинолаборатория «Профессия – продюсер» провела финальный питчинг

На суд экспертов представили десять проектов

23 января в Москве состоялся финальный питчинг Кинолаборатории «Профессия – продюсер». Ее организаторами стали Ассоциация женщин-кинопродюсеров WRAP, Агентство креативных индустрий (АКИ) и кинотеатр «ГЭС-2 Кино»

Кинолаборатория действовала на протяжении 10 месяцев, с апреля прошлого года. В течение ее функционирования авторы и продюсеры, у которых уже имеется игровой проект в разработке, проходили образовательный интенсив. Итогом лаборатории стал питчинг, в рамках которого были представлены десять избранных проектов.

В жюри питчинга вошли киновед, программный директор кинофестиваля «Короче» Ситора Алиева, режиссер, сценарист и продюсер Петр Тодоровский, генеральный директор Art Pictures Distribution Анастасия Корчагина, главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталья Клибанова, продюсер Дмитрий Рудовский, главный редактор Центра креативного продюсирования KION Яна Серова, продюсер девелопмента Wink Originals Марина Наумова.

Первым представленным проектом питчинга стала семейная комедия ДЖЕНТЛЬМЕН НЕУДАЧИ. Про картину рассказали режиссер Данил Акутин, продюсер Алик Хзанян и сценарист Филипп Первов. Это семейная комедия о мальчике, который должен вывести новый сорт меда. А поможет ему в этом беглый преступник: правда, за ним охотится отец мальчика – полицейский. Среди референсов фильма – проекты ИГРУШКА и КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА. В дримкасте комедии заявлены Михаил Трухин, Павел Комаров и Марк Устинов. Запланированные затраты оцениваются создателями в 70 млн рублей: 50 млн они рассчитывают привлечь у Министерства культуры, остальное – у стримингов и других инвесторов. По фильму также ведутся переговоры о поддержке с руководством Башкортостана. Создатели с гордостью называют свою картину первым проектом в мире, одобренным Союзом пчеловодов России. Желательной датой выхода называется первая-вторая неделя октября, период школьных каникул.

НОВЫЙ ГЕРОЙ – киберспортивное драмеди про 14-летнего подростка, который должен собрать свою команду, спасти маму и изменить мир. Режиссером картины выступает Филипп Ларс, продюсером и сценаристом – Николай Новиков. Авторы рассчитывают на привлечение инвесторов со стороны игровой индустрии. Драматургия проекта позволяет включить в его сюжет любую современную командную видеоигру. Соответственно, релиз ленты можно приурочить к выходу соответствующего игрового тайтла. Заявленный бюджет проекта составляет 211 млн рублей. Среди референсов – такие зарубежные релизы, как ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ и КАРАТЭ-ПАЦАН.

Фильм ЭКСПРЕСС «ГАЛАКТИКА» задуман своими создателями, режиссером, продюсером и сценаристом Денисом Кудрявцевым и сценаристом Александром Ворожейкиным как ретро-футуристическая комедия. По сюжету группа молодых людей просыпается на космическом корабле, но ничего не помнит о том, кто они и куда летят. Их единственный шанс спастись – семейные капсулы эвакуации, но теперь им надо вспомнить, кто чья вторая половинка. На одну из главных ролей в фильме предполагается пригласить комика Ивана Абрамова. Референсы – АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ, ПАССАЖИРЫ, МОСКВА – КАССИОПЕЯ. У команды фильма уже есть предварительные договоренности с Метмашем. 95% съемок фильма запланированы в павильонах. Ориентировочный бюджет проекта – 120 млн бюджет, а желаемая дата выхода – 12 апреля 2026 года.

Следующий проект питчинга – драма НЕСЕЗОН – рассказывает четыре очень разных истории персонажей, которые не могу впустить в себя любовь. Действие фильма развивается в курортном городе, и его особая атмосфера является полноправным героем картины. Ленту представили режиссер Кристина Панова, продюсер Андрей Жарский и сценарист Эля Мулюкова. Заявленный бюджет фильма – 75 млн рублей. Создатели рассчитывают на получение дебютной дотации в Минкультуры.

Более зрительский жанр предлагает проект РОГАТАЯ ЛУНА. Это фэнтези про домохозяйку, которая может превращаться в ведьду. По словам авторов фильма – режиссера Екатерины Устюговой, продюсера Елены Леликовой и сценариста Екатерины Латановой – это история, понятная любой женщине. В числе особенностей фильма – контраст мира домашнего уюта и рутины и фэнтезийного мира: дерзкого, сексуального и опасного. Референсами проекта служат ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ, НОЧНОЙ ДОЗОР и ВЕДЬМЫ. В дримкасте создатели ленты видят Марию Александрову и Павла Прилучного. Ориентировочный бюджет проекта – 95 млн. Авторы фильма, сценарий которого полностью готов, называют РОГАТУЮ ЛУНУ сказкой для взрослых девочек.

СИНЕЕ-СИНЕЕ СОЛНЦЕ – это драма с элементами комедии про близость, которая позволяет пережить травмы прошлого. Ее герои, беженцы из Абхазии, кочуют по квартирам друзей и пишут письма друзьям на родину. В итоге, они сами туда отправляются, чтобы принять прошлое. Режиссер и сценарист проекта Атана Агрба рассказала на питчинге, что для нее это очень личная история. На главную роль уже утвержден Борис Хвошнянский. Отвечая на вопросы жюри, создатели фильма отдельно подчеркнули, что в рамках лаборатории они усилили комедийную составляющую сценария. Авторы рассчитывают на поддержку Минкульта в размере 50 млн рублей.

СТАВКА НА АУТСАЙДЕРА – это спортивное драмеди про футболистов и криминал, связанный со ставками. Главный герой – «сбитый летчик», который вынужден выбирать между спортивными ценностями и необходимостью выплатить долг бандитам. Режиссер Юрий Шаров, продюсер Павел Полуйчик и сценарист Алексей Сухачев видят в дримкасте Максима Стоянова, с актером достигнуто предварительное согласие. Среди референсов фильма –ВЫКРУТАСЫ, НЕОГРАНЕННЫЕ АЛМАЗЫ, ТРЕНЕР. По словам авторов, это крайне актуальная история, так как футбол – народный спорт, а микрокредиты и ставки пугающе распространены в сегодняшней России. Сценарий проекта был значительно переработан за время лаборатории, и теперь футболист-неудачник Гена стал по-настоящему главным героем истории.

СЧАСТЬЕ СУЮМЧИ – фильм-притча, действие которого разворачивается в таежной глуши, где царят первобытные законы. От племени суюмчи остались только трое, и теперь, чтобы продолжить род, главные герои похищают беглого зэка. Они дают ему имя Синяя кожа, однако в дело вмешиваются высшие, мистические силы. Создатели фильма – режиссер, продюсер и сценарист Александр Гоноровский, режиссер Александр Амиров и продюсер Юлия Буфина –называют в числе референсов такие разные проекты, как СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ и ДЯДЮШКА БУНМИ, КОТОРЫЙ ПОМНИТ СВОИ ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ. В качестве локации для съемок запланирована Бурятия. Жанрово картина должна сочетать в себе и хоррор, и комедию, и мелодраму, и триллер. По мнению авторов, саспенс и аттракционы должны привлечь к фильму массового зрителя.

ХУДШЕЕ ВО МНЕ – фантастический ромком с необычным концептом и заочно востребованным сеттингом. По сюжету переводчик турецких сериалов летит в Турцию, однако внезапно превратившиеся в людей его худшие качества собираются помешать ему добиться любви всей его жизни. Режиссер и сценарист Григорий Сазанов и продюсер Иван Хотиненко обещают ироничное отношение к турецким сериалам и камео знаменитых турецких актеров. Сама страна играет важную роль в проекте, и это увеличивает его коммерческий потенциал. Заявленный бюджет фильма – 200 млн рублей.

Завершающим проектом питчинга стал фэнтези-байопик ЧЕЛОВЕК-ВОРОБЕЙ, посвященный Сергею Курехину. По задумке создателя фильма, Алексея Кокорина, картина расскажет о студенте консерватории, молодом Курехине, которого клюет воробей. С этого момента композитор начинает жить особую, очень быструю жизнь. Его друг Аркадий, вместо того чтобы помочь, решает довести мутацию до конца. Курехин тем временем создает «Поп-механику», которая, также как ее автор, сочетает в себе самые разные сущности. Сеттинг фильма –андерграундный Петербург 90-х. Среди заявленных референсов – фильмы БЫТЬ ЛУЧШЕ: ИСТОРИЯ РОББИ УИЛЬЯМСА и БЕРДМЕН. Заявленный бюджет проекта – 150 млн рублей.

По итогам питчинга жюри наградило следующие проекты: диплом третьей степени достался фильму ХУДШЕЕ ВО МНЕ, второй степени – СИНЕМУ-СИНЕМУ СОЛНЦУ, ну а главный приз, сертификат на 100 тысяч рублей от Ассоциации Женщин Кинопродюсеров, получил НЕСЕЗОН. Спецприз от ГЭС-2 (три смены в аудио и три смены видео в мастерской «Своды») ушел проекту ЧЕЛОВЕК-ВОРОБЕЙ. Призы от Агентства креативных индустрий достались лентам РОГАТАЯ ЛУНА, СТАВКА НА АУТСАЙДЕРА и НОВЫЙ ГЕРОЙ.

Помимо этого, по итогам питчинга продюсер и режиссер Евгений Григорьев заявил, что компания «Первое кино» забирает в работу картину СИНЕЕ-СИНЕЕ СОЛНЦЕ. Креативный продюсер «НМГ студии» Мария Огнева, в свою очередь, объявила о заинтересованности в работе над проектами ЧЕЛОВЕК-ВОРОБЕЙ и ЭКСПРЕСС «ГАЛАКТИКА» (продюсером последнего также выступит Жан Просянов), а Анастасия Корчагина рассказала, что ждет встречи с авторами лент ХУДШЕЕ ВО МНЕ и ЧЕЛОВЕК-ВОРОБЕЙ.