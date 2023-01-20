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Фонд кино проведет рабочую встречу с претендентами на участие в программе «Автор»

Автор: БК

20 января 2023

Встреча пройдет 25 января 2023 года в ИА «ТАСС»

25 января 2023 года в ТАСС состоится рабочая встреча Фонда кино с претендентами на участие в стипендиальной программе «Автор», отраслевой программе поддержки сценаристов. Начало рабочей встречи в 09:00.

В рамках мероприятия исполнительным директором Фонда кино Федором Геннадьевичем Сосновым и руководителем Аналитического департамента Фонда кино Мариной Ивановной Мироновой будет подробно рассказано о порядке и условиях участия в данной стипендиальной программе, даны ответы на часто задаваемые вопросы, связанные с подготовкой документации для участия в отборе.

Онлайн-трансляция рабочей встречи будет доступна на сайте Фонда кино. Вопросы, связанные с участием в стипендиальной программе , можно задать в телеграмм-канале.

Стипендиальная программа «Автор»  – отраслевая программа поддержки сценаристов, нацеленная на создание условий для роста профессиональных компетенций и сценарного мастерства кинодраматургов, реализацию условий для создания качественных сценариев полнометражных фильмов для приоритетного кинотеатрального проката, ориентированных на широкую зрительскую аудиторию.

Первый этап приема заявок на участие в программе завершится 15 февраля 2023 года включительно. Подробные правила и условия участия в программе можно найти на сайте Фонда кино. Участниками программы может стать любой человек, который за последние десять лет получил профильное образование в области кинодраматургии. Отобранные для участия в программе стипендиаты смогут получать от Фонда кино ежемесячную поддержку в размере 150 000 рублей, а также дополнительную компенсацию обучения по направлениям «Драматургия» и «Сценарное мастерство» в образовательном учреждении по выбору стипедиата.  Стипендату будет обеспечен доступ ко всем отраслевым и кросс-отраслевым мероприятиям, проводимым как непосредственно в рамках программы, так и за ее пределами.

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