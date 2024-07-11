«Постучись в мою дверь в Москве» продлен на второй сезон
Автор: Илья Кувшинов
11 июля 2024
Съемки запланированы на осень этого года
Кинокомпания «Медиаслово» в партнерстве с онлайн-кинотеатрами Okko и PREMIER, а также компанией «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» официально продлили на второй сезон романтическую комедийную мелодраму «Постучись в мою дверь в Москве».
История будет разворачиваться спустя месяц после событий первого сезона. Сюжет продолжения по-прежнему основан на оригинальном турецком шоу, но с учетом российской специфики.
Съемки запланированы на осень этого года. Во втором сезоне «Постучись в мою дверь в Москве» вновь окажется 60 серий.
Фото: промо-кадр из сериала «Постучись в мою дверь в Москве»
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