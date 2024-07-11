«Постучись в мою дверь в Москве» продлен на второй сезон

Съемки запланированы на осень этого года

Кинокомпания «Медиаслово» в партнерстве с онлайн-кинотеатрами Okko и PREMIER, а также компанией «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» официально продлили на второй сезон романтическую комедийную мелодраму «Постучись в мою дверь в Москве».

История будет разворачиваться спустя месяц после событий первого сезона. Сюжет продолжения по-прежнему основан на оригинальном турецком шоу, но с учетом российской специфики.

Съемки запланированы на осень этого года. Во втором сезоне «Постучись в мою дверь в Москве» вновь окажется 60 серий.

Фото: промо-кадр из сериала «Постучись в мою дверь в Москве»