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Роскомнадзор внес Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов

Автор: БК

28 декабря 2021

Данные об этом появились на сайте ведомства

Роскомнадзор внес компанию «Развлекательный онлайн-сервис», являющуюся оператором сервиса Netflix в России в составе «Национальной медиа группы», в реестр аудиовизуальных сервисов. Это указано в реестре на сайте ведомства, сообщают «Ведомости». Соответствующая запись с названием компании и гиперссылкой на сайт Netflix появилась в реестре Роскомнадзора 28 декабря.

О том, что Роскомнадзор работает над внесением Netflix в реестр, стало известно в ноябре от начальника Управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Евгения Зайцева. Тогда же глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин подчеркивал, что пока Netflix не находится в реестре, он находится в заведомо неравном отношении по сравнению с отечественными онлайн-кинотеатрами.

Роскомнадзор запустил реестр онлайн-кинотеатров в декабре 2020 г. Предполагается, что с его помощью происходит отслеживание запрещенного контента на каждой из онлайн-платформ. В реестр включаются сервисы, чья российская аудитория превышает 100 000 пользователей в сутки (по данным самих площадок). В декабре прошлого года в реестр вошли более 10 сервисов, в том числе Ivi, Megogo, Okko, Premier и «Кинопоиск». Месяц назад сообщалось, что нонтент Netflix хотят проверить на наличие ЛГБТ-пропаганды

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