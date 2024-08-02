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РОСКИНО проведет фестиваль российского кино в Китае

Автор: БК

2 августа 2024

Он пройдет в трех городах с 5 по 11 августа

С 5 по 11 августа сразу в трех городах Китая – Пекине, Нанкине и Шэньчжэне – пройдет «Фестиваль российского кино Китай 2024», организованный РОСКИНО совместно с Китайским киноархивом при поддержке Минкультуры России и Государственного управления КНР по делам кинематографии.

В рамках смотра будут показаны как новинки, так и лучшие отечественные проекты прошлых лет – СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД Александра Андрющенко, ТАМ, ГДЕ ТАНЦУЮТ СТЕРХИ Михаила Лукачевского, ПОЕХАВШАЯ Антона Маслова, ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА Игоря Волошина, СВЕТ Антона Коломееца, а также мультфильмы ЧИНК. ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ и БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ. Картины китайским зрителям представят их создатели.

Помимо этого, в рамках спецпоказа для научных работников Китайского киноархива состоится демонстрация документального фильма 1950 года ПОБЕДА КИТАЙСКОГО НАРОДА, оцифровку которого обеспечил Госфильмофонд России.

Пекин примет фестиваль российского кино с 5 по 10 августа. В Нанкине, южной столице Китая, показы состоятся с 7 по 10 августа, а с 9 по 11 августа российское кино будет представлено в Шэньчжэне, признанном одним из самых технологичных городов мира.

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