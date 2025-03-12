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РОСКИНО вновь поддержит занимающиеся экспортом кинокомпании

Автор: БК

12 марта 2025

Подать заявку можно до 11 апреля включительно

Компания РОСКИНО во второй раз начинает прием заявок на поддержку представителей российской киноиндустрии в целях возмещения и (или) обеспечения части затрат на участие в международных кинорынках и иных зарубежных мероприятиях, которые способствуют популяризации российского кино и анимации за границей.

Отмечается, что география мероприятий включает все страны, за исключением Российской Федерации. Период их проведения – с 1 августа 2024 года по 31 декабря 2025 года. Объем возмещения и (или) обеспечения затрат составляет до 70% от совокупной сметной стоимости участия в кинорынке.

Подать заявку в РОСКИНО можно на бумажном носителе до 11 апреля включительно. Более подробная информация доступна на официальном сайте организации.

Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут.

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