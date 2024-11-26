Кинопоказы пройдут в Белграде, Нови-Саде и Нише

С 27 ноября по 1 декабря в Сербии пройдет Фестиваль российского кино. Зрители увидят восемь фильмов: сказочный блокбастер ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, семейные картины МОЙ ДИКИЙ ДРУГ, ОГНЕННЫЙ ЛИС, Я ДЕЛАЮ ШАГ; военные драмы ПЕРВЫЙ ОСКАР и ВОЗДУХ; авторские кинопроекты СВЕТ и СКАЗКИ ГОФМАНА – участники международных кинофестивалей. Организатором мероприятия выступит РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

В дни Фестиваля российского кино также состоится пятый Российско-Сербский культурный форум, приуроченный к 80-летию освобождения Белграда от нацистских захватчиков. Ранее, в сентябре 2024 года двустороннее сотрудничество России и Сербии обсуждалось на полях X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова: «У нас тесное взаимодействие с сербской стороной по разным направлениям культурного сотрудничества. Российское кино традиционно тепло принимают в Сербии: фильмы показывают и в рамках кинотеатрального проката, и на фестивалях российского кино, которые проходят в Сербии ежегодно. В целом, растет взаимный интерес сербской и российской аудитории к национальному кинематографу. Картины из России участвуют в международных кинофестивалях на территории Сербии, и также сербские фильмы являются участниками фестивалей в России: так, к примеру, они вошли в программу 46-го ММКФ в этом году».

Генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова: «РОСКИНО организует кинопоказы в Сербии с 2022 года. За это время мы показали целый ряд популярных российских киноновинок. Кроме того, РОСКИНО проводило ответные мероприятия: Дни сербского кино в России и визиты сербских кинематографистов для изучения потенциальных съемочных локаций в российских городах. Сербских коллег интересует и дистрибуция российских фильмов, и совместное кинопроизводство: в прошлом году в рамках показов в Сербии мы уже представляли российско-сербский фильм; надеюсь, их будет больше. Программа Фестиваля российского кино 2024 года разнообразна и включает как зрелищные блокбастеры, так и авторское кино. Также планируются деловые встречи с представителями сербской киноиндустрии в рамках мероприятия».

В фестивале примет участие делегация российских кинематографистов: режиссер Алексей Герман-младший и художник-постановщик Елена Окопная, режиссер Ольга Акатьева, продюсер Екатерина Филиппова, продюсер Григорий Подземельный, сценарист Александр Архипов, директор департамента международных продаж «Централ Партнершип» Николай Златопольский, генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова. Участники делегации проведут ряд встреч с сербскими кинематографистами для обсуждения перспектив сотрудничества.

Бесплатные показы пройдут в Русском доме и кинотеатре Roda Cineplex в Белграде (27 ноября – 1 декабря), кинотеатрах Arena Cineplex в Нови-Саде (28 ноября – 1 декабря) и Vilin Grad в Нише (29 ноября – 1 декабря).

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram