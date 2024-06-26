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РОСКИНО проведет Дни вьетнамского кино в Москве

Автор: Илья Кувшинов

26 июня 2024

Они состоятся с 3 по 5 июля

С 3 по 5 июля РОСКИНО при поддержке Минкультуры проведет в столице Дни вьетнамского кино. Мероприятие будет организовано в рамках Дней вьетнамской культуры в России, приуроченных к празднованию 30-летия со дня подписания базового договора об основах дружественных отношений между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам.

В числе картин, которые будут показаны в рамках программы – мелодрамы МЕЧТАТЕЛЬНЫЕ ГЛАЗА и ЦВЕТЫ ВЕРЕСКА, военная драма ПЕРСИКИ, ФО И ФОРТЕПИАНО, музыкальный байопик ТЫ И ТРИН, а также мистический триллер ЛЕГЕНДА О КУАН ТИЕН.

Бесплатные показы будут организованы на двух площадках – в кинотеатре «Иллюзион» и Музее кино на ВДНХ. Все картины будут демонстрироваться на вьетнамском языке с русскими субтитрами.

Ожидается, что в церемонии открытия Дней вьетнамского кино примут участие Министр культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Ван Хунг, а также представители Департамента кино Министерства культуры, спорта и туризма страны и другие гости.

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