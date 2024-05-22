Роскомнадзор выявил в сети десять фильмов с признаками экстремизма

Пока неизвестно, о каких проектах идет речь

Не исключено, что в ближайшее время еще какие-то проекты пропадут из российских онлайн-кинотеатров – Роскомнадзор обнаружил в сети как минимум десять фильмов, в которых зафиксированы признаки экстремизма, призывы к насилию и другие нарушения российского законодательства.

Пока неизвестно, о каких именно картинах может идти речь.

Отмечается, что ранее гроссмейстер и член Общественной палаты РФ Сергей Карякин обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой ограничить в сети распространение украинского аудиовизуального контента, который может нарушать российские законы – в частности, он упомянул комедийный сериал «Слуга народа», произведенный «Студией Квартал 95».

Фото: Freepik