Роскомнадзор выявил в сети десять фильмов с признаками экстремизма
Автор: Илья Кувшинов
22 мая 2024
Пока неизвестно, о каких проектах идет речь
Не исключено, что в ближайшее время еще какие-то проекты пропадут из российских онлайн-кинотеатров – Роскомнадзор обнаружил в сети как минимум десять фильмов, в которых зафиксированы признаки экстремизма, призывы к насилию и другие нарушения российского законодательства.
Пока неизвестно, о каких именно картинах может идти речь.
Отмечается, что ранее гроссмейстер и член Общественной палаты РФ Сергей Карякин обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой ограничить в сети распространение украинского аудиовизуального контента, который может нарушать российские законы – в частности, он упомянул комедийный сериал «Слуга народа», произведенный «Студией Квартал 95».
Фото: Freepik
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