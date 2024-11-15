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Роскомнадзор не заметил изменений в качестве работы YouTube в России

Автор: Илья Кувшинов

15 ноября 2024

Помимо этого, Google также не зафиксировал возвращения трафика в норму

Роскомнадзор не считает, что в России улучшилось качество работы видеосервиса YouTube. Об этом сообщил Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

Ранее в Сети появилась информация о том, что, по данным сервиса GlobalCheck, в России снова стал доступен YouTube без ограничений скорости загрузки видео. Как отмечает ЦМУ ССОП, GlobalCheck предназначен для проверки доступности IP-адресов и сайтов и не проверяет качество работы сервиса.

Помимо этого, Google также не зафиксировал возвращения нормального трафика в после новостей о возможном снятии «замедления» – по данным сервиса, 14 ноября трафик находился на уровне августа этого же года.

Напомним, что проблемы работы YouTube в России начались в июле.

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