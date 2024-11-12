«Ростелеком» отчитался о финансовых результатах по итогам третьего квартала и 9 месяцев 2024 года

Выручка онлайн-кинотеатра Wink за 9 месяцев составила 29 млрд руб

«Ростелеком» опубликовал финансовые и операционные результаты деятельности компании за третий квартал и девять месяцев 2024 года – в частности, показатели онлайн-кинотеатра Wink.

Общая выручка компании за период с июля по сентябрь увеличилась на 11% год к году и составила 193 млрд рублей, а за девять месяцев – 546,1 млрд руб (10% прирост по сравнению с 2023-м).

Выручка от видеосервисов во третьем квартале составила 12,7 млрд рублей (рост 7% год к году), а за девять месяцев – 38,3 млрд рублей (+15%). В отчете подчеркивается, что подобный рост связан главным образом с активным развитием и расширением клиентской базы видеосервиса Wink.

Выручка только онлайн-кинотеатра Wink за 9 месяцев составила 29 млрд руб, что на 23% выше аналогичного показателя прошлого года. По данным аналитической компании GfK, платформа уверенно занимает второе место по числу платящих подписчиков среди российских онлайн-кинотеатров по итогам третьего квартала 2024 года.

За период с июля по сентябрь в линейке Wink Originals стартовали такие проекты, как детский детектив «Любопытная Варвара», фильм о фильме «Слово пацана. Кровь на асфальте», документально-игровой сериал «Тайны Карениной» и байопик «Комбинация». Последний показал лучший старт всех проектов линейки Wink Originals в 2024 году, а его общее количество зрителей превысило 9 млн человек.

В третьем квартале Wink расширил бесплатную библиотеку мультсериалов для детей младшего возраста и зафиксировал стремительный рост его просмотров, а также приток новой семейной аудитории.

Помимо этого, был запущен новый продукт – музыкальный сервис Wink Музыка с более чем 40 млн треков.