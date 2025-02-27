«Ростелеком» отчитался о финансовых результатах по итогам четвертого квартала и 12 месяцев 2024 года

Выручка онлайн-кинотеатра Wink за год составила 39,5 млрд рублей

«Ростелеком» опубликовал финансовые и операционные результаты деятельности компании за четвертый квартал и 12 месяцев 2024 года – в частности, показатели онлайн-кинотеатра Wink.

Общая выручка компании за период с октября по декабрь увеличилась на 12% год к году и составила 233,9 млрд рублей, а за 12 месяцев – 779,9 млрд (+10% по сравнению с 2023-м).

Выручка от видеосервисов в четвертом квартале составила 13,6 млрд рублей (+11% год к году), а за 12 месяцев – 51,9 млрд (+14%). В отчете подчеркивается, что подобный рост связан главным образом с активным развитием и расширением клиентской базы видеосервиса Wink.

Выручка только онлайн-кинотеатра Wink за 12 месяцев составила 39,5 млрд рублей, что на 21% выше аналогичного показателя прошлого года.

По данным аналитической компании GfK, платформа занимает второе место количеству активных и платящих подписчиков среди российских онлайн-кинотеатров. В течение года на Wink было зафиксировано 44,5 млн уникальных устройств (+30% к показателям 2023 года). В числе нововведений платформы в 2024 году – музыкальный сервис «Wink Музыка» с более чем 40 млн треков и специальная подписка «Wink Дети» для детей и родителей.