«Ростелеком» предупредил о возможном ухудшении работы YouTube в России
Автор: Илья Кувшинов
12 июля 2024
Причиной называются проблемы в работе оборудования, принадлежащего компании Google
12 июля «Ростелеком» сообщил о наличии технических проблем в работе оборудования, принадлежащего компании Googlе, которые могут привести к ухудшению работы видеохостинга YouTube в России.
Отмечается, что именно оно применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе. Из-за проблем с эксплуатацией оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика, наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей.
В связи с этим подчеркивается, что происходящее может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов.
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