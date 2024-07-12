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«Ростелеком» предупредил о возможном ухудшении работы YouTube в России

Автор: Илья Кувшинов

12 июля 2024

Причиной называются проблемы в работе оборудования, принадлежащего компании Google

12 июля «Ростелеком» сообщил о наличии технических проблем в работе оборудования, принадлежащего компании Googlе, которые могут привести к ухудшению работы видеохостинга YouTube в России.

Отмечается, что именно оно применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе. Из-за проблем с эксплуатацией оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика, наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей.

В связи с этим подчеркивается, что происходящее может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов.

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