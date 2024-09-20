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Региональные провайдеры пожаловались в ФАС на дискриминацию из-за замедления YouTube

Автор: Илья Кувшинов

20 сентября 2024

Они требуют возбудить производство по признакам нарушения закона «О защите конкуренции»

Ассоциация «Ростелесеть», которая объединяет более 200 региональных операторов связи, пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) из-за замедления YouTube. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что организация просит возбудить производство по признакам нарушения закона «О защите конкуренции», признать виновными людей, нарушивших антимонопольное законодательство, а также принять меры для устранения нарушения. 

«Ростелесеть» указала, что за последние несколько недель операторы столкнулись «с сильным и неравномерным» замедлением работы YouTube, Google и его сервисов, «что спровоцировало кратное увеличение количества жалоб пользователей к провайдерам».

В частности, подчеркивается тот факт, что на сотовых сетях замедление видеоплатформы оказывается незначительным. Подобное, по мнению ассоциации, нарушает правила свободного рынка – в письме указывается, что операторы (в первую очередь – небольшие региональные компании) «массово теряют абонентскую базу», а абоненты все чаще переключаются на услуги сотовых операторов «только из-за качества работы интернет-ресурсов YouTube».

Представитель ФАС подтвердил РБК получение жалобы – у службы есть месяц на рассмотрение заявления с возможностью продления срока еще на два месяца. Напомним, что перебои работы YouTube в РФ начались в середине июля.

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