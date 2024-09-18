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Короткометражное фэнтези Даши Чаруши «Русалочка» получило приз на фестивале во Франции

Автор: БК

18 сентября 2024

В секции соревновались 42 картины из 24 стран

Во Франции завершился 30-й кинофестиваль жанрового кино L'Étrange Festival.

Приз за лучший короткометражный фильм, который вручается смотром в партнерстве с телеканалом Canal+, получило фэнтези Даши Чаруши «Русалочка». Организаторы фестиваля отмечают, что в данной секции соревновались 42 картины из 24 стран.

По сюжету картины, после того, как героиня Ганса Христиана Андерсена превратилась в морскую пену, феи воздуха забрали ее к себе с обещаниями получить человеческую душу после 3000 лет служения.

Лента была снята кинокомпанией ID PRODUCTION совместно с кинокомпанией Versus Pictures и студией компьютерной графики CGF Александра Горохова в 2022 году для участия в культурно-благотворительном фонде ACTION.

Главные роли в «Русалочке» исполнили Наталья Павленкова, Андрей Двоскин, Светлана Бондарчук, Максим Стоянов, а продюсерами выступили Екатерина Кононенко и Дмитрий Литвинов.

Фото: постер фильма «Русалочка»

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