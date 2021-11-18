Предварительная касса четверга: «Вечные» продолжают лидировать

Амбициозные новинки пока отстают от лидера, но идут ноздря в ноздрю друг с другом

Согласно предварительным данным, с результатом более 10 млн рублей лидером проката остался фантастический боевик ВЕЧНЫЕ (WDS). Скорее всего, релиз сохранит лидерство и завершит уикенд с результатом около 70-80 млн рублей.

Две главные новинки уикенда, историческая драма Ридли Скотта ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ (WDS) и новая работа Уэса Андерсона ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН» (WDS), показали практически одинаковые результаты — касса составила порядка 8 млн рублей. Теперь оба релиза прокатчика могут рассчитывать примерно на 60-70 млн рублей за 4 дня проката.

Отечественный патриотический боевик НЕБО (CP) расположился на четвертой стрчоке чарта и записал на свой счет в четверг 5,7 млн рублей. Такой результат дает ему право рассчитывать на 35-40 млн рублей за весь уикенд.

Пятое место в таблице лучших релизов четверга заняла биографическая драма КОРОЛЬ РИЧАРД (UPI). Фильм с Уиллом Смитом в главной роли заработал чуть более 2 млн рублей, что должно превратиться в 12-14 млн рублей по итогу недели.

Не очень хорошо стартовали две анимационные новинки уикенда. Французская ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИЛЬИ (CP) и российский ПЛЮШЕВЫЙ БУМ (CRP) заработали в первый день проката 0,6 млн и 0,4 млн рублей соответственно. Конечно, в выходные оба релиза ждет серьезный прирост, но вряд ли их итоговая касса уикенда далеко уйдет от 10-миллионной отметки сборов.

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