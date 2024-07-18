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Братья Руссо могут снять новых «Мстителей»

Автор: Илья Кувшинов

18 июля 2024

Переговоры c Marvel находятся на ранней стадии

Джо и Энтони Руссо ведут переговоры о возвращении в Кинематографическую вселенную Marvel – The Hollywood Reporter сообщает, что режиссерский тандем может поставить сразу две грядущих части МСТИТЕЛЕЙ.

Источники утверждают, что переговоры находятся на ранней стадии.

Напомним, что братья Руссо выступили режиссерами четырех картин MCU – ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА, ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ, МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ и МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ. Общий бокс-офис этих проектов составил почти $6,7 млрд, а ФИНАЛ стал вторым самым кассовым фильмом в истории с результатом в $2,79 млрд.

Стоит также отметить, что тандем ранее высказывал свое желание снять новых МСТИТЕЛЕЙ, однако Кевин Файги попытался найти другие варианты на пост режиссера.

Фото: кадр со съемок фильма ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ

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