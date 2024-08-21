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Россияне предпочитают смотреть триллеры из-за напряженного и интригующего сюжета

Автор: БК

21 августа 2024

Исследование было проведено силами онлайн-кинотеатра Okko и медиахолдинга Rambler&Co

Онлайн-кинотеатр Okko и медиахолдинг Rambler&Co провели совместное исследование, посвященное смотрению триллеров в России. Опрос проходил с 1 по 8 августа, а его охват составил 22 363 интернет-пользователя.

60% опрошенных считают, что главное в триллере – напряжённый и интригующий сюжет, а социальная тематика и наличие экшен-сцен не так важны (их ценят только 2% и 4% респондентов соответственно). Ровно четверть (25%) зрителей любят разгадывать загадки вместе с героями.

76% респондентов отметили, что смотрят фильмы и сериалы подобного жанра в любом настроении. Около 16%, в свою очередь, обращаются к остросюжетному контенту только в хорошем настроении, а 4% – когда им нужно выплеснуть эмоции.

Больше всего россияне любят мистические сюжеты – их предпочитают 40% опрошенных. Криминальные триллеры вызывают интерес у 34% зрителей, а 26% признались, что любят триллеры про маньяков.

В числе ближайших остросюжетных проектов, которые готовятся к выходу на Okko – психологический триллер «Трасса», повествующий о судье, отправившейся на поиски пропавшей приёмной дочери и столкнувшейся с целой преступной сетью, и мистический триллер «Мы здесь, чтобы вам помочь» о подростке, который чудом выжил после страшного пожара и вынужден вступить в схватку с потусторонними силами.

Фото: кадр из сериала «Калимба»

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