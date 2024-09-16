Три российских фильма вошли в программу фестиваля детского и юношеского кино в Германии

Смотр пройдет с 25 сентября по 3 октября

Кинофестиваль детского и юношеского кино Schlingel в Германии объявил свою программу, и туда вошли сразу три картины из России – якутские ТАМ, ГДЕ ТАНЦУЮТ СТЕРХИ Михаила Лукачевского и ТИМИР Николая Карякина, а также МЯТЕЖНИКИ Владимира Аленикова.

Смотр, который пройдет в немецком городе Хемниц с 25 сентября по 3 октября, является одним из старейших европейских фестивалей, специализирующихся на фильмах для детей и юношества.

«В каждой фестивальной нише есть своя иерархия. И перед каждым фильмом, адресованным детской и юношеской аудитории, стоит задача попасть на Schlingel. Это не только площадка для демонстрации фильмов. Это важное индустриальное событие, на котором собираются люди, заинтересованные именно в контенте для юных зрителей – это и представители специализированной прессы, и программеры нишевых кинофестивалей, и баеры, в первую очередь – немецкие, но не только. Быть в программе Schlingel означает быть в эти дни в центре внимания целой детской индустрии», – заявила ведущий агент Eastwood Agency Ханна Мироненко.

Полная программа фестиваля и расписание показов доступно на официальном сайте смотра.

Фото: кадр из фильма ТАМ, ГДЕ ТАНЦУЮТ СТЕРХИ