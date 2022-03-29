Сергей Сельянов об успехе дилогии «Брат»: «Перевыпуски оказались небезнадежной идеей»

Сергей Сельянов прокомментировал выход фильмов «Брат» и «Брат 2»

В прошедший уикенд вышедшие в повторный прократ картины БРАТ и БРАТ 2 совокупно собрали 45 млн рублей. Сергей Сельянов прокомментировал БК успех перевыпуска фильмов режиссера Алексея Балабанова.

Как вы оцениваете старт перевыпуска фильмов БРАТ и БРАТ 2? Каковы были ваши ожидания и насколько они оправдались?

Собственно, мы не делали никаких прогнозов, но результат кратно превзошел наши самые смелые ожидания. Это было приятно по двум причинам. Прежде всего нам удалось помочь кинотеатрам, а это была основная цель выпуска картин, хотя мы и не знали, как отреагирует аудитория. Кроме того, нас впечатлило, что зрители, которые по 10–20 раз видели оба фильма на разных площадках – на VHS, DVD, телеэкранах и онлайн, – все-таки пришли в кино. Вроде фильмы легендарные, удивляться нечему, но все же поразительно. Должен сказать, что мы уже давно запланировали показ на больших экранах как этих двух фильмов, так и других картин Алексея Балабанова. Дело в том, что в этом году фильму БРАТ исполняется 25 лет. В конце прошлого года нам стали поступать различные предложения и инициативы по празднованию этой даты. Мы тогда поняли, что нам надо как-то принять участие в юбилее картины. Кстати, строго говоря, в отношении БРАТА это не совсем перевыпуск. В 1997 году практически не было кинотеатров, в мае того года мы отметились на нескольких площадках без всякого результата, а триумфальное шествие по стране началось с VHS-релиза 5 июня.

Почему оба фильма вышли одновременно?

Решали не мы. Мы отдали инициативу прокатчику и не ставили никаких задач. У нас не так много опыта с превыпуском картин, и не очень понятно, как правильно осуществлять эту вспомогательную для кинопроката деятельность. Поэтому мы не вмешивались со своим видением и советами.

Стремились ли вы сделать из перевыпуска событие? Расскажите, пожалуйста, как проходила рекламная кампания.

Нет, не стремились. Не очень понятно, как рекламировать фильмы, о которых все и так знают. И было неизвестно, как эти фильмы покажут себя в кинозалах. У нас есть интересный для наблюдения опыт с прокатом мультфильма ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ, до сих пор идущего в кинотеатрах. Уже несколько недель он стабильно держится в третьей десятке, при этом собирая в последние три недели больше, чем месяц-полтора назад. Наработка на копию у него больше, чем у всех вышестоящих картин. Трудно назвать этот пример репрезентативным, но мы поняли, что длинный прокат и перевыпуск фильмов как-то связаны. Мы были лишены этого опыта в предшествующие десятилетия, однако выяснилось, что как-то это работает. Связь не прямая, тем не менее длинный прокат мультфильма вселял какие-то надежды относительно релиза БРАТА и БРАТА 2.

А какую связь видите вы?

Вывод простой и лежит на поверхности. Перевыпуски, которыми сейчас вынуждены заниматься прокатчики, продюсеры, кинотеатры, оказались не такой безнадежной идеей, как представлялось мне еще недавно.

Вы сказали, что сборы вас удивили. Есть ли у вас предположения, чем это вызвано?

У меня нет версий, кроме романтического ощущения, что соотечественники решили отдать дань уважения любимому и очень важному фильму. Хотя до нас дошло немало восторженных отзывов от тех, кто видел картину первый в жизни раз. Это здорово.

Вы также планируете выпустить в прокат ряд других фильмов Балабанова и мультфильмы «Мельницы». Каковы в целом ваши ожидания от повторных выпусков?

Есть осторожный оптимизм по поводу мультфильмов «Мельницы» исходя из результатов КОНЯ НА ТРОНЕ и уверенности, что детский контент более устойчив. Как мне кажется, они могут, пусть с относительно небольшими, но достойными сборами, каждый уикенд держаться довольно долго. С другой стороны, до их релиза новые фильмы еще поднакопятся. ФИННИК идет очень успешно сейчас. В конце апреля мы выпустим мультфильм БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ. Дефицита в детском продукте не будет. Тем не менее БОГАТЫРИ – любимые зрителями фильмы. Я надеюсь, что это будет не совсем зря и кинотеатры выделят им сеансы. Что касается фильмов Балабанова, то не думаю, что у них будут какие-то значимые результаты. Опять же, тем, кому захочется отдать дань уважения большому режиссеру, хотелось бы предоставить такую возможность. Мощность выпуска будут определять кинотеатры. Мы надеемся на их поддержку в плане маркетинга. Понятно, что скромную, тем не менее хотелось бы, чтобы кинотеатры тоже вложили какую-то толику в то, чтобы эти фильмы достойно показали себя на большом экране.

Видите ли вы среди российских полнометражных картин 1990-х и 2000-х годов ту, которая в теории может повторить успех БРАТА? Может быть, БУМЕР?

Честно говоря, не вижу. Не думаю, что кому-то удастся превзойти результат первого уикенда в 32 миллиона рублей, хотя дай бог коллегам. У меня нет насчет перевыпусков никаких гипотез. Ясно, что на экранах как-то достойно просуществовать могут яркие фильмы последних двух десятилетий. Возможно, и БУМЕР в том числе. С лидерами последних двух лет, которые вроде как-то еще свежи в памяти, можно рассчитывать на тех, кто не увидел их тогда по тем или иным причинам, а потом не нашел в себе желания посмотреть их на стримингах. Существенно более давние фильмы могут быть интересны новой аудитории. Могу наугад назвать СТИЛЯГ. Это очень яркая и сильная картина Валерия Тодоровского, ни разу не устаревшая. Я с большим удовольствием пересмотрел ее полтора года назад. Но в любом случае понятно, что перевыпуски – это подспорье системе кинопроката. Они занимают определенную нишу, но она не бесконечна, поэтому злоупотреблять ими не стоит.

Как в целом, по вашим оценкам, на российский кинопрокат повлияет уход голливудского кино?

Здесь экспертом является каждый зритель, а не только игроки киноиндустрии. Ясно, как повлияет. Если попытаться найти положительное, то для российского кино благодаря увеличению государственной поддержки кинопроизводства прибавится возможностей. В том числе за счет длины проката. Понятно, что увеличение господдержки начнется только с этого года, и первые плоды, а именно – большее количество фильмов, среди которых будет больше крупнобюджетных картин, появится нескоро – в 2023-2024 годах. Дело в том, что в настоящее время нельзя спрогнозировать даже относительно близкое будущее. Турбулентность, назову ее скромно, продолжается. Когда вернутся голливудские картины и вернутся ли вообще? Наверное, вернутся, но никому не ведомо, когда. Излишне говорить о том, что 75 процентов сборов в кинотеатрах составляют голливудские фильмы. Российские продюсеры не очень жалеют Голливуд, но очень жалеют кинотеатры. Без кинотеатров не будет и российского кино.

Как вы думаете, нынешняя ситуация позволит российским продюсерам в ближайшие годы в разы увеличить количество производимого контента? При каких условиях это возможно?

В разы – однозначно нет. Столько нет идей. Если применить простой арифметический прием и не заморачиваться на множестве других переменных, то можно посчитать: государственная поддержка по линии Фонда кино увеличилась в два раза, соответственно, можно ожидать увеличения количества фильмов в два раза на протяжении ближайшей пары лет. Но переменные никуда не денешь. Бюджеты кинопроизводства росли и до нынешнего времени, сейчас они вырастут еще, поскольку валютная составляющая в кино очень высокая. Это не только оборудование, софт, но и такие вещи, как ткани, краски, инструменты, транспорт, строительные материалы и так далее. Можно предположить, что количество российских картин увеличится в полтора раза. Кино во всем мире так устроено, что качество проистекает из количества. Успешными становятся 10–20 процентов из отснятых проектов. Стало быть, рост количества должен привести к увеличению успешных картин, которые зритель готов смотреть в кинотеатрах. Вместе с тем отчетливо прогнозируется снижение доходов населения из-за инфляции. Реальную помощь тут может оказать «Пушкинская карта», особенно если распространить ее действие на другие возрастные группы – например, на пенсионеров.

Не повлияет ли спецоперация на выделение господдержки в этом году?

Решение уже принято раньше, поэтому не вижу оснований к его изменению. С другой стороны, может произойти все что угодно.

Что сейчас происходит с фильмом СВОЯ ВОЙНА?

Молодой и талантливый режиссер Алексей Чадов проходит со своим дебютом через сложные испытания. Релиз уже переносился три раза: сначала из-за того, что но на него свалился фильм НЕБО, потом – мини-локдаун, и вот сейчас. Временно приостановилось сотрудничество с Sony Pictures, поэтому у картины теперь нет прокатчика. В ближайшее время мы начнем решать этот вопрос. Пока еще не придумали, как правильно поступить с нашими релизами. СВОЯ ВОЙНА, фильм Бодрова-старшего ДЫШИТЕ СВОБОДНО, еще два-три мультфильма должны найти свое место под солнцем. Мы, конечно, будем их выпускать и постараемся сделать это в ближайшее время.

БУКУ выпускает «Вольга». Значит ли это, что вы и дальше будете сотрудничать с этой компанией?

Мы договорились с «Вольгой». Это будет пробный шар. Мультфильм уже стоял на этой дате, и она по-прежнему кажется нам правильной. Надеюсь, мы сработаемся на этой картине.

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