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Skydance и Paramount вернулись к переговорам о потенциальной сделке

Автор: Илья Кувшинов

3 июля 2024

Ожидается, что компания Дэвида Эллисона заплатит за National Amusements $1,75 млрд

В сделке между Paramount и Skydance наметился новый крутой поворот – контролирующий акционер корпорации Шари Редстоун вернулась к переговорам о слиянии с компанией Дэвида Эллисона.

По информации Deadline, компании достигли условий пересмотренного соглашения о слиянии с National Amusements, которая владеет 77% акций Paramount класса А, всего через три недели после того, как Редстоун неожиданно прервала переговоры.

Отмечается, что Skydance заплатит за National Amusements $1,75 млрд, что немногим меньше ранее заявленной суммы ($2 млрд). Помимо этого, обе корпорации согласились на 45-дневный период, в течение которого другие заинтересованные в Paramount претенденты смогут сделать свои предложения.

Инсайдеры подчеркивают, что специальный комитет совета директоров Paramount, созданный для оценки стратегических вариантов развития медиакомпании, в настоящее время рассматривает обновленные условия потенциальной сделки.

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