«Союзмультфильм» потратит больше 6 млрд рублей на создание собственной супергеройской франшизы

Она будет состоять из шести полнометражных фильмов и сериала

Глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева рассказала в интервью РБК о планах студии на собственную супергеройскую франшизу под рабочим названием ОРДЕН АЛОЙ ЗВЕЗДЫ, которая разрабатывается совместно с писателем Сергеем Лукьяненко и онлайн-кинотеатром Okko.

По ее словам, «ответ мировым вселенным а-ля Marvel и DC» будет состоять из шести полнометражных фильмов и сериала. Ориентировочный бюджет каждой из картин – 1-1,2 млрд рублей. Ожидается, что они будут выходить с интервалом в год – с поправкой на то, что сразу после первого фильма дебютирует сериал.

«Мы совершенно точно понимаем, что находимся в зоне риска, поэтому команда проекта продумывает каждый шаг, – заявила Слащева. – Лукьяненко и его коллега по цеху писатель Сергей Волков разработали франшизу, основанную на произведениях великих советских фантастов: Александра Беляева, Алексея Толстого, немного Павла Бажова. И хочется верить, что у нас есть право на успех. Кажется, что вот это как раз та самая технология создания хита, которую все пытаются вывести».

По двум полнометражным фильмам сейчас идет доработка сценариев. Планируется, что весь следующий год будет посвящен кастингу и поиску визуального стиля франщизы, а сами съемки начнутся в 2026 году.