СПбМКФ представил программу юбилейного форума

Мероприятие пройдет в конгрессно-выставочном комплексе «Экспофорум» с 1 по 3 октября

Стала известна предварительная программа юбилейного Санкт-Петербургского международного контент-форум (СПбМКФ), который пройдет в конгрессно-выставочном комплексе «Экспофорум» с 1 по 3 октября.

В программе Форума запланировано более 15 презентаций и показов фильмов. В числе компаний, которые представят свои проекты осени-зимы/весны 2024-2025 года – «Централ Партнершип», «Наше кино», «СБ Фильм», «Экспонента Фильм», «КарроПрокат», «Вольга», Russian World Vision, «Атмосфера кино», «НМГ Кинопрокат» и многие другие. Помимо этого, запланирован показ нескольких фильмов, которые появятся в кинотеатрах осенью.

Открытие Форума состоится 30 сентября в кинотеатре «Аврора». На данный момент, на этот день запланировано мероприятие Must See Movie/Magic Film и показ приключенческого фильма Кирилла Кузина ЧЕРНЫЙ ЗАМОК.

Организаторы отмечают, что начало программы мероприятий запланировано на 9:00 1 октября. В свою очередь, вечером в последний день, 3 октября, состоятся юбилейные мероприятия по случаю 25-летия форума. В связи с этим участникам СПбМКФ рекомендуется планировать пребывание в Санкт-Петербурге с 30 сентября по 4 октября.

О мероприятиях деловой программы будет объявлено дополнительно.

Предварительная программа форума



Понедельник, 30 сентября

Расписание автобусов.

Гостиницы «Cosmos Пулковская» и «Domina Пулково» – «Экспофорум»: автобусы будут курсировать в период 11.45 – 20.00. Последний автобус от «Cosmos Пулковская» отправляется в 20.00, последний автобус от «Domina Пулково» в 20.15, последние рейсы от «Экспофорума» – в 21.00.

• 12.00 – 20.30, стойка регистрации Форума, Малый пассаж – Регистрация

• Время уточняется – Выездное мероприятие в кинотеатре «Аврора», Невский проспект д. 60

– Отправление автобусов от «Экспофорума»

– Презентации в кинотеатре «Аврора» / О программе будет объявлено дополнительно.

– Презентация Magic Film / Must See Movie

– Показ фильма ЧЕРНЫЙ ЗАМОК

По окончании мероприятия автобусный трансфер в гостиницы «Cosmos «Пулковская» и «Domina Пулково».

Вторник, 1 октября

Расписание автобусов.

Гостиницы «Cosmos Пулковская» и «Domina Пулково» – «Экспофорум»: автобусы будут курсировать в период 08.15 – 10.15 / 10.30. Последний автобус от «Cosmos Пулковская» отправляется в 10.15., последний автобус от «Domina Пулково» в 10.30.

• 08.30 – 20.00, Стойка регистрации Форума, Малый пассаж – Регистрация

• 09.00 – 11.00, Конференц-зал D3 – Мероприятие деловой программы

• 11.00 – 19.30, Выставочный зал – Работа выставки

• 11.00 – 15.00, Кинозал – Презентация «Централ Партнершип». Показ фильма

• Время уточняется, Конференц-зал D3 – Мероприятие деловой программы

• Время уточняется, Кинозал – Презентация «Наше кино»

• Время уточняется, Кинозал – Презентация «СБ Фильм». Показ фильма

По окончании мероприятия автобусный трансфер в гостиницы «Cosmos «Пулковская» и «Domina Пулково».

Среда, 2 октября

Расписание автобусов.

Гостиницы «Cosmos Пулковская» и «Domina Пулково» – «Экспофорум»: автобусы будут курсировать в период 08.15 – 10.15 / 10.30. Последний автобус от «Cosmos Пулковская» отправляется в 10.15., последний автобус от «Domina Пулково» в 10.30.

• 11.00 – 20.30, Стойка регистрации Форума, Малый пассаж – Регистрация

• 10.00 – 19.30, Выставочный зал – Работа выставки

• Время уточняется – Мероприятие деловой программы

• Время уточняется, Кинозал – Презентация «Экспонента»

• Время уточняется, Кинозал – Презентация «КарроПрокат»

• Время уточняется, Выставочный зал – Фуршет/ланч от компании «Вольга»

• Время уточняется, Конференц-зал D3 – Мероприятие деловой программы

• Время уточняется, Кинозал – Презентация «Вольга»

• Время уточняется, Кинозал – Презентация Russian World Vision

По окончании мероприятия автобусный трансфер в гостиницы «Cosmos «Пулковская» и «Domina Пулково».

Четверг, 3 октября

Расписание автобусов.

Гостиницы «Cosmos Пулковская» и «Domina Пулково» – «Экспофорум»: автобусы будут курсировать в период 08.15 – 10.15 / 10.30. Последний автобус от «Cosmos Пулковская» отправляется в 10.15., последний автобус от «Domina Пулково» в 10.30.

• 11.00 – 20.30, Стойка регистрации Форума, Малый пассаж – Регистрация

• 10.00 – 17.30, Выставочный зал – Работа выставки

• Время уточняется, Кинозал – Мероприятие деловой программы

• Время уточняется, Кинозал – Презентация «Атмосфера кино»

• Время уточняется, Кинозал – Презентация «НМГ Кинопрокат»

• 19.00 – 23.00 – Юбилейные мероприятия по случаю 25-летия Форума

По окончании мероприятия автобусный трансфер в гостиницы «Cosmos «Пулковская» и «Domina Пулково».