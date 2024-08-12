СПбМКФ представил программу юбилейного форума
Мероприятие пройдет в конгрессно-выставочном комплексе «Экспофорум» с 1 по 3 октября
Стала известна предварительная программа юбилейного Санкт-Петербургского международного контент-форум (СПбМКФ), который пройдет в конгрессно-выставочном комплексе «Экспофорум» с 1 по 3 октября.
В программе Форума запланировано более 15 презентаций и показов фильмов. В числе компаний, которые представят свои проекты осени-зимы/весны 2024-2025 года – «Централ Партнершип», «Наше кино», «СБ Фильм», «Экспонента Фильм», «КарроПрокат», «Вольга», Russian World Vision, «Атмосфера кино», «НМГ Кинопрокат» и многие другие. Помимо этого, запланирован показ нескольких фильмов, которые появятся в кинотеатрах осенью.
Открытие Форума состоится 30 сентября в кинотеатре «Аврора». На данный момент, на этот день запланировано мероприятие Must See Movie/Magic Film и показ приключенческого фильма Кирилла Кузина ЧЕРНЫЙ ЗАМОК.
Организаторы отмечают, что начало программы мероприятий запланировано на 9:00 1 октября. В свою очередь, вечером в последний день, 3 октября, состоятся юбилейные мероприятия по случаю 25-летия форума. В связи с этим участникам СПбМКФ рекомендуется планировать пребывание в Санкт-Петербурге с 30 сентября по 4 октября.
О мероприятиях деловой программы будет объявлено дополнительно.
Предварительная программа форума
Понедельник, 30 сентября
Расписание автобусов.
Гостиницы «Cosmos Пулковская» и «Domina Пулково» – «Экспофорум»: автобусы будут курсировать в период 11.45 – 20.00. Последний автобус от «Cosmos Пулковская» отправляется в 20.00, последний автобус от «Domina Пулково» в 20.15, последние рейсы от «Экспофорума» – в 21.00.
• 12.00 – 20.30, стойка регистрации Форума, Малый пассаж – Регистрация
• Время уточняется – Выездное мероприятие в кинотеатре «Аврора», Невский проспект д. 60
– Отправление автобусов от «Экспофорума»
– Презентации в кинотеатре «Аврора» / О программе будет объявлено дополнительно.
– Презентация Magic Film / Must See Movie
– Показ фильма ЧЕРНЫЙ ЗАМОК
По окончании мероприятия автобусный трансфер в гостиницы «Cosmos «Пулковская» и «Domina Пулково».
Вторник, 1 октября
Расписание автобусов.
Гостиницы «Cosmos Пулковская» и «Domina Пулково» – «Экспофорум»: автобусы будут курсировать в период 08.15 – 10.15 / 10.30. Последний автобус от «Cosmos Пулковская» отправляется в 10.15., последний автобус от «Domina Пулково» в 10.30.
• 08.30 – 20.00, Стойка регистрации Форума, Малый пассаж – Регистрация
• 09.00 – 11.00, Конференц-зал D3 – Мероприятие деловой программы
• 11.00 – 19.30, Выставочный зал – Работа выставки
• 11.00 – 15.00, Кинозал – Презентация «Централ Партнершип». Показ фильма
• Время уточняется, Конференц-зал D3 – Мероприятие деловой программы
• Время уточняется, Кинозал – Презентация «Наше кино»
• Время уточняется, Кинозал – Презентация «СБ Фильм». Показ фильма
По окончании мероприятия автобусный трансфер в гостиницы «Cosmos «Пулковская» и «Domina Пулково».
Среда, 2 октября
Расписание автобусов.
Гостиницы «Cosmos Пулковская» и «Domina Пулково» – «Экспофорум»: автобусы будут курсировать в период 08.15 – 10.15 / 10.30. Последний автобус от «Cosmos Пулковская» отправляется в 10.15., последний автобус от «Domina Пулково» в 10.30.
• 11.00 – 20.30, Стойка регистрации Форума, Малый пассаж – Регистрация
• 10.00 – 19.30, Выставочный зал – Работа выставки
• Время уточняется – Мероприятие деловой программы
• Время уточняется, Кинозал – Презентация «Экспонента»
• Время уточняется, Кинозал – Презентация «КарроПрокат»
• Время уточняется, Выставочный зал – Фуршет/ланч от компании «Вольга»
• Время уточняется, Конференц-зал D3 – Мероприятие деловой программы
• Время уточняется, Кинозал – Презентация «Вольга»
• Время уточняется, Кинозал – Презентация Russian World Vision
По окончании мероприятия автобусный трансфер в гостиницы «Cosmos «Пулковская» и «Domina Пулково».
Четверг, 3 октября
Расписание автобусов.
Гостиницы «Cosmos Пулковская» и «Domina Пулково» – «Экспофорум»: автобусы будут курсировать в период 08.15 – 10.15 / 10.30. Последний автобус от «Cosmos Пулковская» отправляется в 10.15., последний автобус от «Domina Пулково» в 10.30.
• 11.00 – 20.30, Стойка регистрации Форума, Малый пассаж – Регистрация
• 10.00 – 17.30, Выставочный зал – Работа выставки
• Время уточняется, Кинозал – Мероприятие деловой программы
• Время уточняется, Кинозал – Презентация «Атмосфера кино»
• Время уточняется, Кинозал – Презентация «НМГ Кинопрокат»
• 19.00 – 23.00 – Юбилейные мероприятия по случаю 25-летия Форума
По окончании мероприятия автобусный трансфер в гостиницы «Cosmos «Пулковская» и «Domina Пулково».