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«Вечная зима» примет участие в международном кинофестивале в Санто-Доминго

Автор: БК

30 января 2025

Лента Николая Ларионова попала в секцию дебютных картин

Международный фестиваль в Санто-Доминго, имеющий аккредитацию FIAPF и являющийся одним из крупнейших смотров в карибском регионе, будет проводиться в 17-й раз с 31 января по 6 февраля.

Фильм Николая Ларионова ВЕЧНАЯ ЗИМА примет участие в секции первых фильмов «Авангард», где будут представлены 12 дебютных картин из Франции, Германии, Италии, Испании и других стран. Фильмом открытия смотра станет обладатель Гран-при жюри Каннского кинофестиваля ВСЕ, ЧТО НАМ КАЖЕТСЯ СВЕТОМ Паял Кападии.

Ранее ВЕЧНАЯ ЗИМА принимала участие на кинофестивалях в Сан-Паулу, Стамбуле и Каире. Картина также получила награду российских кинокритиков «Белый слон» за «Лучшую мужскую роль» (Александр Робак) и была номинирована на премию «Золотой орел» в категориях «Лучший фильм» и «Лучший сценарий».

Фото: кадр из фильма ВЕЧНАЯ ЗИМА

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