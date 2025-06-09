Ким Новак получит почетную награду Венецианского кинофестиваля

Актриса также представит документальную ленту, посвященную ее жизни

Организаторы Венецианского кинофестиваля назвали еще одну обладательницу почетного «Золотого льва» за вклад в киноискусство – ей станет актриса Ким Новак.

«Я глубоко тронута этой наградой. Получить признание за свою работу в данный период моей жизни – это настоящая мечта. Я буду дорожить каждым мгновением, проведенным в Венеции. Это наполняет мое сердце радостью», – заявила она.

92-летняя звезда ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ Альфреда Хичкока не только посетит смотр, но и представит документальную ленту KIM NOVAK'S VERTIGO – портрет актрисы, оставившей Голливуд, чтобы жить на своих собственных условиях.

82-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 27 августа по 6 сентября.

Фото: кадр из фильма ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ