WarnerMedia полностью меняет руководство перед слиянием с Discovery

Компанию покидают три топ-менеджера, отвечавших за контентную политику Warner Bros. и HBO Max

Джейсон Килар официально заявил об уходе с поста генерального директора медиакомпании WarnerMedia накануне ее слияния с Discovery, сообщает Deadline. Кроме того, в связи с предстоящим слиянием свою должность покинет председатель и генеральный директор группы компании WarnerMedia Энн Сарнофф. Также ожидается уход Энди Форсселла, исполнительного директора и генерального менеджера HBO Max. Килар занимал руководящую должность WarnerMedia с мая 2020 года. О его решении стало известно из специальной служебной записки для сотрудников.

Буквально через несколько дней завершится сделка стоимостью $43 млрд – слияние WarnerMedia с Discovery. Точная дата официального объединения до сих пор не названа, но, согласно информации инсайдеров, окончательное завершение сделки произойдет в пятницу. Ожидается, что торги акциями объединенной компании начнутся на следующей неделе. Таким образом, именно 8 апреля станет последним официальным днем работы Килара.

Уход Килара ожидался без малого год. Руководители медиахолдинга AT&T, в состав которого входит WarnerMedia, предложили выделить компанию в отдельную структуру, контролируемую Discovery, еще в мае 2021 года. Новое подразделение должен возглавить генеральный директор Discovery Дэвид Заслав.

На вопросы о своих дальнейших карьерных шагах Килар всегда отвечал уклончиво, несмотря на то, что время его руководства стало для WarnerMedia периодом сравнительно стабильных финансовых показателей. В ходе проведенной реструктуризизации были расширены обязанности Энн Сарнофф. Именно она контролировала производство контента по всем направлениям, включая стриминг, кабельное вещание и кинотеатральные тайтлы. Ранее создание контента внутри компании было менее согласованным и осуществлялось различными подразделениями, входящими в общий холдинг WarnerMedia

Итоги деятельности Килара в компании довольно противоречивы. С одной стороны, именно при нем прочные позиции на рынке стримингов заняла платформа HBO Max. Благодаря соглашениям о дистрибуции с Amazon и Roku, успеху оригинальных шоу «Наследники» и «Эйфория», а также гибридному релизу крупных тентполов онлайн-платформа завершила прошлый год с 73,8 млн подписчиков (вместе с сервисом HBO). Кроме того, оправдались серьезные вложения в рекламу и ставка на экспансию на десятки новых рынков за пределами США. В то же время решение об одновременном выпуске высокобюджетных релизов Warner Bros. в кинотеатрах и на онлайн-платформе предположительно принесло многомиллионные убытки Warner Bros.

До прихода в WarnerMedia Джейсон Килар был известен как один из основателей сервиса Hulu и исполнительный директор Amazon. Также Килар стоял у истоков видеостартапа Vessel, который был закрыт после приобретения компанией Verizon. Сарнофф заняла ведущую руководящую должность в Warner Bros. в 2019 году. Ранее она занимала пост президента BBC Studios Americas. Форсселл также пришел в HBO Max в 2019 году. Ранее он помогал создавать компанию Otter Media, входящую в состав WarnerMedia, в качестве главного операционного директора.

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