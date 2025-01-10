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Онлайн-кинотеатр Wink стал доступен в Беларуси

Автор: БК

10 января 2025

Абонентам «Белтелеком» будет доступно 35 тыс фильмов и сериалов из библиотеки платформы

Wink расширяет географию присутствия – платформа заключила соглашение о сотрудничестве с «Белтелеком», ведущим оператором связи в Беларуси.

Начиная с сегодняшнего дня абонентам оператора доступны более 35 тыс фильмов и сериалов из библиотеки Wink, в том числе проекты из линейки Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте»‎, «Комбинация»‎, «ГДР», «Фишер»).

«В России Wink развивается не только как онлайн-кинотеатр, но и как экосистема развлечений. Сейчас абонентам ведущего оператора связи Беларуси стали доступны качественные фильмы и сериалы, но в будущем мы планируем расширить линейку предлагаемых продуктов. Очень рады выходу на белорусский рынок и продолжим двигаться в международном направлении», — подчеркнул генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink Антон Володькин.

Оформить подписку на онлайн-кинотеатр могут абоненты «Белтелеком», которые пользуются доступом в интернет или пакетами услуг «ЯСНА» и «Семейный».

Переговоры между Wink и «Белтелеком» шли с начала прошлого года. Беларусь стала второй страной за пределами России, где представлен онлайн-кинотеатр – с 2022 года Wink также доступен жителям Армении.

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