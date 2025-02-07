Онлайн-кинотеатр Wink представил новинки сезона 2025 года

«Москва слезам не верит», «Между нами химия», второй сезон «Фишера» и многое другое

6 февраля в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла презентация нового сезона онлайн-кинотеатра Wink. После открывающего музыкального номера на сцене появился генеральный директор Антон Володькин, который подвел итоги 2024 года.

В минувшем году Wink смотрело 44 млн зрителей (+30% год к году). Время смотрения в месяц на одного пользователя – 99 часов. Выручка платформы, в свою очередь, выросла на 21%. Помимо этого, тайтлы онлайн-кинотеатра начали привлекать в два раза больше новых пользователей в 2024-м по сравнению с 2023 годом. По словам Володькина, к 2030 году количество подписчиков Wink должно увеличиться еще на 20 млн человек.

Дальше на сцене появился директор по контенту Wink Александр Косарим, который поделился чуть более детальной информацией по проектам. Он заявил, что более 70% аудитории сервиса смотрели оригинальные сериалы платформы – в частности, например, каждый третий пользователь онлайн-кинотеатра посмотрел криминальную драму «Слово пацана. Кровь на асфальте». 2025 год начался для Wink с музыкальной мелодрамы «Ландыши. Такая нежная любовь», ставшего вторым по популярности на сервисе (сам Косарим не обозначил точные цифры, однако чуть позднее во время презентации было сказано, что сериал за новогодние праздники посмотрели 2,5 млн зрителей). Рост смотрения VOD на платформе составил 40%. Те же 40% продемонстрировал и рост смотрения VOD среди телевизионной аудитории.

Дальше презентацию продолжил генеральный продюсер «НМГ Студии» Федор Бондарчук. Он заявил, что компания активно двигается в будущее с новыми историями, и пригласил на сцену креативных продюсеров «НМГ Студии» Андрея Першина (также известного под творческим псевдонимом Жора Крыжовников) и Андрея Золотарева.

Первым представленным проектом стала историческая драма «Челюскин. Первые» о легендарной операции по спасению экипажа советского ледокола. Главные роли в сериале, премьера которого состоялась на фестивале «Новый сезон», исполнили Глеб Калюжный, Стася Милославская и Кирилл Кяро. Релиз на Wink уже 20 февраля.

Драмеди «Между нами химия» дебютирует на платформе в марте. В центре повествования сериала – мать двоих детей, которая узнает, что неизлечимо больна, и решает найти достойного мужчину ради замужества, чтобы тот в случае чего позаботился бы о детях. Премьера проекта также состоялась в рамках фестиваля «Новый сезон», где он был удостоен двух наград («Открытие Нового сезона» режиссеру Карине Чувиковой и «Героиня Нового сезона» исполнительнице главной роли Александре Бортич).

Второй сезон «Фишера» был представлен первым трейлером, в котором появились как герои из первого сезона, так и новые персонажи. По сюжету, Бокову и Козыреву вновь предстоит вступить в схватку с опасным преступником. К своим ролям вернулись Иван Янковский, Александр Яценко и Андрей Максимов, также в актерском составе заявлены Ирина Старшенбаум, Александра Ребенок и Даша Верещагина. Андрей Першин заявил, что первый сезон произвел на него огромное впечатление, и именно после просмотра он понял, что Иван Янковский должен играть Вову Адидаса в «Слове пацана».

Музыкальный сериал Жоры Крыжовникова и Ольги Долматовской по мотивам фильма Владимира Меньшова МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ обзавелся рабочим, но «на 99% рабочим» названием «Москва слезам не верит. Все только начинается». Действие истории начнется в начале 2000-х – Ксюша приезжает покорять Москву без денег, связей и каких-либо перспектив с пятилетним ребенком на руках. Но пути назад нет: из родного города она сбежала, спасаясь от преследования мужа-абьюзера. Выжить в столице ей помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского Оля и взбалмошная Маша, мечтающая выйти замуж за иностранца и уехать за границу. Спустя 20 лет судьба дарит подругам еще один шанс на счастье. Главные роли трех подруг в проекте исполнили Тина Стойилкович, Мария Камова и Анастасия Талызина. Гостям презентации продемонстрировали бодрую нарезку из сериала под переаранжированные под женский вокал песни «Этот город» группы Браво, «Лучший город Земли» Муслима Магомаева и «Город» группы Танцы Минус.

На волне популярности «Ландышей» Wink выпустит еще один музыкальный сериал – «ВИА Васильки» от «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН». По сюжету, в конце 70-х годов популярность вокально-инструментального ансамбля «Васильки» стремительно растет. Студентка журфака Лена знакомится с группой и влюбляется в лидера Юрия Василькова, но внезапно «Васильки» исчезают со сцены. Спустя 45 лет дочки Лены и внук Рома отправляются в путешествие на поиски пропавших музыкантов, чтобы собрать «Васильки» на телеконцерте 31 декабря и таким образом исполнить единственное условие в завещании Лены. Главные роли в проекте исполнили Ирина Розанова, Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин и Анна Котова.

Во время презентации также стало известно, что два сериала Wink получат вторые сезоны – «Дети перемен» Сергея Тарамаева и Любови Львовой (совместный проект с онлайн-кинотеатром Start), а также «Любопытная Варвара» Юрия Коробейникова. Закрыл блок оригинальных проектов первые ролик второго сезона комедийного экшена «Ухожу красиво», съемки которого уже идут.

Завершилась презентация двумя емкими телеканальными блоками. Сперва на сцене появился главный режиссер СТС Антон Федотов, который представил «классические» проекты канала – в их числе, новые сезоны сериалов «Молодежка», «Ивановы-Ивановы», «Папины дочки. Новые», «Котострофа», а также сериалы «Граница миров», «Митрич», «Красивая жизнь» и «Осторожно, люди!». Он также заметил, что некоторых из них могут появиться на платформе даже раньше, чем в телеэфире.

Сменил Федотова заместитель генерального директора телеканала РЕН ТВ по продюсированию Михаил Тукмачаев. Он подчеркнул, что канал будет наращивать сотрудничество с Wink – в частности, они готовят не только игровые сериалы, но и два документальных проекта. В партнерстве с РЕН платформа выпустит в 2025 году релизы «Грачи», «Операция "Карпаты 2"», «Пираты XXI века» и «СМЕРШ 1944».

Фото: кадр из сериала «Фишер. Новый сезон»