Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках января

«Ландыши. Такая нежная любовь», «Анора» и «Кореша»

В числе сериальных новинок, которые стартуют в онлайн-кинотеатре Wink в январе – драмеди «Ландыши. Такая нежная любовь» и комедия «Кореша» с Никитой Кологривым.

Кроме того, зрителей стриминга ждут драмеди АНОРА, вестерн ЗОЛОТО РИО БРАВО с Александром Невским, хоррор УЖАСАЮЩИЙ 3 и многое другое.

Уже на сервисе:

«Ландыши. Такая нежная любовь» (музыкальное драмеди, реж. Александр Карпиловский)

Катя Орлова и Леха Данилин встречаются в провинциальном русском городе и женятся в один день. Он — обычный парень, а она — рафинированная «дочка миллиардера», выросшая в Лондоне и потерявшая родителей в автомобильной катастрофе. Их отношения — борьба противоположностей.

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО (комедия, реж. Оксана Сташенко)

Фильм рассказывает истории нескольких семей, которые сталкиваются с разными приключениями в канун Нового года. Причудливым образом их судьбы переплетаются — не без помощи Деда Мороза и новогоднего волшебства.

С 4 января:

МАША И МЕДВЕДЬ: ПАРК ЧУДЕС (анимационный, реж. Василий Бедошвили, Василий Волков, Елена Чернова, Джалиль Ризванов, Екатерина Грошева)

Маша, Даша и Медведь отправляются в новое увлекательное приключение в Парк Чудес, где их ждет день, полный захватывающих аттракционов и невероятных встреч. Даша очень хочет попасть на шоу, поэтому нацелена на победу во всех квестах парка, Маша просто ищет максимум веселья, а Мишка серьезно настроен испытать свой «умный» фотоаппарат. Но все идет не совсем по их плану.

С 6 января:

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ АСТРИД ЛИНДГРЕН (анимационный, реж. Арье Аустнес, Япрак Морали)

Действие мультфильма происходит в канун Рождества. Брат и сестра Гуннар и Гунилла вынуждены встречать праздник в больничных койках. Однако их скучные дни внезапно превращаются в увлекательное приключение благодаря необычному подарку — старинным часам, в которых скрывается секрет: внутри живёт деревянная кукушка, хранительница историй, которая и переносит ребят в чудесный мир сказок Астрид Линдгрен.

С 7 января:

АНОРА (драмеди, реж. Шон Бэйкер)

Молодая стриптизерша из Бруклина внезапно выходит замуж за сына русского олигарха. Узнав об этом, родители парня тотчас вылетают из Москвы в Нью-Йорк. Они готовы на все, лишь бы расстроить брак.

В ПЛЕНУ СТИХИИ (приключенческая драма, реж. Эндрю Кайтлингер)

Двенадцатилетний Дон Фендлер во время похода с семьей теряется в непроходимых лесах штата Мэн. Чтобы вернуться домой, ему предстоит в одиночку преодолеть долгий и тернистый путь, а также противостоять не только первозданной стихии, но и побороть собственные страхи.

С 8 января:

ЕЛКИ 11 (комедия, реж. Александр Карпиловский, Александр Котт, Сергей Трофимов, Егор Чичканов)

По сюжету фильма судьбы многих людей из разных уголков страны переплетаются самым неожиданным образом, чтобы поздравить одинокую учительницу Валентину Михайловну. Всем им предстоит осознать нечто важное и сделать правильный выбор, чтобы вступить в Новый год с новыми надеждами.

С 15 января:

УЖАСАЮЩИЙ 3 (хоррор, реж. Дэмиен Леоне)

Пять лет назад адский клоун-маньяк Арт восстал из мертвых, выкрал из психлечебницы Викторию и заснул. А Сиенна, проведя эти годы в специализированном учреждении, собирается встретить Рождество с семьей тети. Она обожает младшую двоюродную сестру и рада находиться в кругу родни, но страшные видения не отпускают девушку. Как раз в это время незадачливые рабочие пробуждают Арта и демона, вселившегося в изуродованное тело Виктории, — так порождения тьмы отправляются наводить рождественскую суету среди ничего не подозревающих жителей округа Майлз.

ЗОЛОТО РИО БРАВО (вестерн, реж. Джо Корнет)

Сюжет картины разворачивается в 1907 году и повествует о первой делегации японских сумоистов, путешествующей по США с целью встретиться с президентом Теодором Рузвельтом. По пути их поезд останавливается в маленьком ковбойском городке из-за ремонта путей, что приводит к ряду неожиданных событий.

Также в январе:

БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД (приключенческая сказка, реж. Армен Ананикян, Карен Захаров)

Снежная королева и Дед Мороз были когда-то давними друзьями, вместе изучавшими магию холода. Но их пути разошлись, когда Снежная королева, позавидовав силе друга, похитила магический артефакт, из которого Дед Мороз черпал свою силу и творил волшебство. Волшебник не без труда смог победить колдунью и заточил ее в ледяную тюрьму. Спустя тысячи лет, в наши дни, мальчик Юра на новогодней ярмарке находит ледяной посох Снежной Королевы и невольно освобождает ее.

«Кореша» (комедия, реж. Денис Павлов)

По сюжету Макс угоняет коллекционный «Кадиллак» у местного авторитетного бизнесмена Германа Эдуардовича. Гусь пытается помочь своему другу, даже несмотря на то, что его взяли в заложники и заставили разгребать бесхозные гаражи, на месте которых Герман Эдуардович решил построить самый лучший в Пензе отель. Гусь попадает в подчинение к Михалычу, который также присматривает за студентом физиком-ядерщиком Фунтиком. Он тоже здесь отрабатывает свои грехи.

Фото: кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»