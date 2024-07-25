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Скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 70%

Автор: Илья Кувшинов

25 июля 2024

Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил в своем телеграм-канале, что YouTube в ближайшее время будет работать в разы медленнее обычного.

По его словам, до конца недели скорость загрузки сервиса на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей – уже до 70%. Отмечается, что пока это не коснется мобильных приложений.

«“Деградация” YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство. Не случайно для «приведения в чувство» YouTube выбран именно летний период, когда основная масса людей находится в отпусках и пользуется для выхода в интернет именно мобильными устройствами. Деградация YouTube их никак не коснется, зато сам ресурс воочию увидит, что от уговоров – государство перешло к конкретным шагам», – подчеркнул он.

Стоит отметить, что в последние несколько дней «Ростелеком» фиксирует большое количество жалоб на скорость работы YouTube – особенно при просмотре видео в высоком разрешении.

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