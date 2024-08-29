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Фестиваль авторского кино «Зимний» открыл прием заявок

Автор: БК

29 августа 2024

Состав жюри и конкурсная программа смотра будут объявлены в ноябре

III Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний» начал прием заявок.

К участию в конкурсе принимаются заявки игровых полнометражных российских фильмов продолжительностью не менее 60 минут, снятых в 2023-2024 годах. Картину необходимо прислать до 1 ноября по электронному адресу: otbor@zimnyfest.ru

В рамках смотра, помимо Главного приза, будут вручены награды за лучшую режиссуру, лучший сценарий, лучшую мужскую и женскую роли, лучшее визуальное решение. Состав жюри и конкурсная программа смотра будут объявлены в ноябре.

Кроме основного конкурса в рамках «Зимнего» пройдут Форум Московских киношкол, семинар «Как смотреть авторское кино» посвященный московской школе авторского кино, специальная кинопрограмма «Зимний – детям», программа «Батальные шедевры «Мосфильма» и еще целый ряд мероприятий.

Смотр пройдет в Москве с 1 по 7 декабря. Площадками фестивальных показов станут «Художественный» и другие московские кинотеатры.

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