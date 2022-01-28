В Москве вручили «Золотых орлов»
Триумфатором церемонии стал фильм «Серебряные коньки»
Национальная Академия кинематографических искусств и наук России назвала лучшие фильмы и сериалы 2021 года. Победителей премии «Золотой орел» объявили на торжественной церемонии, которая по традиции прошла в Первом павильоне «Мосфильма» при поддержке Mercury.
Лидером по числу номинаций в этом году был фильм СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ. Лента имела шанс на 12 наград. В результате картина получила пять «Золотых орлов», включая за лучший фильм года.
Приз за вклад в кинематограф получил актер Сергей Шакуров.
ПОЛНЫЙ ПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
Лучший фильм
• СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ (продюсеры Петр Ануров, Леонид Верещагин, Антон Златопольский, Никита Михалков, Рафаел Минасбекян, режиссер Михаил Локшин)
• КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ (продюсеры Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Плотников, режиссеры Наташа Меркулова, Алексей Чупов)
• ОГОНЬ (продюсеры Леонид Верещагин, Антон Златопольский, Рафаел Минасбекян, Никита Михалков, Алексей Нужный, режиссер Алексей Нужный)
• ИВАН ДЕНИСОВИЧ (продюсеры Антон Златопольский, Максим Панфилов, Ирина Савина, режиссер Глеб Панфилов)
• УРОКИ ФАРСИ (продюсеры Илья Стюарт, Мурад Османн, Павел Буря, Илья Цофин, Рауф Атамалибеков, Тимур Бекмамбетов, Вадим Перельман, режиссер Вадим Перельман)
Лучший телевизионный сериал
• «Седьмая симфония» (продюсеры Сергей Мелькумов, Алексей Гуськов, Александр Роднянский, Антон Златопольский, режиссер Александр Котт)
• «Обитель» (продюсеры Антон Златопольский, Валерий Тодоровский, режиссер Александр Велединский)
• «Грозный» (продюсеры Екатерина Жукова, Мария Ушакова, Антон Златопольский, режиссер Алексей Андрианов)
Лучший сериал онлайн-платформ
• «Вертинский» (продюсер Константин Эрнст, режиссер Авдотья Смирнова)
• «Вампиры средней полосы» (продюсеры Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский, Михаил Ткаченко, режиссер Антон Маслов)
• «Пингвины моей мамы» (продюсеры Александр Плотников, Борис Хлебников, Валерий Федорович, Евгений Никишов, режиссер Наталья Мещанинова)
Лучший неигровой фильм
• БОНДАРЧУК. BATTLE (режиссер Илья Белов)
• БАЙКАЛ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ (режиссер Анастасия Попова)
• КТО ТЕБЯ ПОБЕДИЛ НИКТО (режиссер Любовь Аркус)
Лучший короткометражный фильм
• «Друг» (режиссер Андрей Светлов)
• «Аптека счастья» (режиссер Оксана Михеева)
• «И привет» (режиссеры Борис Хлебников, Наталья Мещанинова)
Лучший анимационный фильм
• КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ (режиссеры Дарина Шмидт, Константин Феоктистов)
• АЛЯСКА (режиссер Оксана Кувалдина)
• КОЩЕЙ. НАЧАЛО (режиссер Андрей Колпин)
Лучшая режиссерская работа
• Глеб Панфилов (ИВАН ДЕНИСОВИЧ)
• Наташа Меркулова, Алексей Чупов (КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ)
• Михаил Локшин (СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ)
Лучший сценарий
• Роман Кантор (СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ)
• Наташа Меркулова, Алексей Чупов (КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ)
• Илья Цофин (УРОКИ ФАРСИ)
Лучшая женская роль в кино
• Мария Аронова (ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО)
• Ирина Старшенбаум (ОБЩАГА)
• Анна Михалкова (ДЕЛО)
Лучшая женская роль на телевидении
• Александра Урсуляк («Пингвины моей мамы»)
• Александра Ребенок («Обитель»)
• Наталья Рогожкина («Седьмая симфония»)
Лучшая мужская роль в кино
• Филипп Янковский (ИВАН ДЕНИСОВИЧ)
• Юра Борисов (КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ)
• Константин Хабенский (ОГОНЬ)
Лучшая мужская роль на телевидении
• Алексей Гуськов («Седьмая симфония»)
• Филипп Янковский («Контейнер»)
• Алексей Филимонов («Вертинский»)
Лучшая женская роль второго плана
• Ирина Горбачева (ОГОНЬ)
• Дарья Коныжева (ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО)
• Северия Янушаускайте (СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ)
Лучшая мужская роль второго плана
• Иван Янковский (ОГОНЬ)
• Тимофей Трибунцев (КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ)
• Алексей Гуськов (СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ)
Лучшая операторская работа
• Игорь Гринякин (СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ)
• Михаил Милашин (ОГОНЬ)
• Александр Александров (ОБЩАГА)
Лучшая работа художника-постановщика
• Александр Загоскин (СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ)
• Анастасия Каримулина, Изабела Тихоньска (КОНЕК-ГОРБУНОК)
• Сергей Февралев (КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ)
Лучшая работа художника по костюмам
• Татьяна Патрахальцева, Галина Солодовникова (СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ)
• Надежда Васильева, Ольга Михайлова (КОНЕК-ГОРБУНОК)
• Надежда Васильева (КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ)
Лучшая музыка к фильму
• Алексей Айги (БЕЛЫЙ СНЕГ)
• Вадим Биберган (ИВАН ДЕНИСОВИЧ)
• Кирилл Бородулев (ОГОНЬ)
Лучший монтаж фильма
• Мария Лихачева, Дмитрий Слобцов (СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ)
• Серик Бейсеу, Константин Ларченко (КОНЕК-ГОРБУНОК)
• Ольга Петрусевич (ИВАН ДЕНИСОВИЧ)
Лучшая работа звукорежиссера
• Алексей Самоделко (ОГОНЬ)
• Никита Ганькин (ИВАН ДЕНИСОВИЧ)
• Алексей Самоделко (СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ)
Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам
• Петр Горшенин, Татьяна Вавилова (ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА)
• Анна Мановицкая, Лариса Сверба (ИВАН ДЕНИСОВИЧ)
• Тамара Фрид (СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ)
Лучшие визуальные эффекты
• Компания CGF – КОНЕК-ГОРБУНОК
• Компания CGF – ОГОНЬ
• Компания CGF – СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ
Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram