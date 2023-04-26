Бизнес-площадка 45-го ММКФ подвела итоги работы

Мероприятия проходили с 20 по 22 апреля

Бизнес-площадка 45 Московского международного кинофестиваля, которая была открыта с 20 по 22 апреля в девятом зале кинотеатра «Каро 11 Октябрь», подвела итоги. Мероприятия деловой программы посетило порядка 900 человек, зрителями онлайн-трансляции стали более 7 тыс. человек. Всего за три дня было проведено 11 мероприятий, из них – пять питчингов, две презентации, мастер-класс, а также панельные дискуссии и круглые столы.

Участниками бизнес-площадки стало более 60 экспертов киноотрасли – представители органов государственной власти, медиа-, книжной, киноиндустрий, а также ТВ и IT-рынка. В их числе – гости из Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Мозамбика, а также более чем 20 регионов России.

Организатором второй год подряд выступил Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК), а также дирекция ММКФ. Куратором бизнес-площадки стал заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кино Дмитрий Якунин.

Деловая программа началась с презентации конкурса «Лаборатория Саспенс. Экранизации», в ходе которой шесть молодых популярных писателей, работающих в остросюжетных жанрах, представили свои книги. Победители получат право на экранизацию своих произведений. «Мне всегда казалось, что литература в России обделена вниманием кинематографистов. Лишь три процента фильмов и сериалов – это экранизации, тогда как в США доля такого контента составляет порядка 30%. Мы понимаем, что этому направлению нужно помогать развиваться», – отметил Иван Кудрявцев, директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое Телевидение».

В целом первый день работы бизнес-площадки прошёл под эгидой Всероссийского конкурса сценарного мастерства «Метод. Москва», организованного АНО «Центр кинофестивалей и международных программ» совместно с АНО «Креативная экономика», дирекцией «Российской креативной недели», продюсерским центром «Мувистарт» при поддержке Агентства креативных индустрий. Его участники – авторы сценариев из разных регионов РФ – представили свои проекты на питчинге. Всего членами экспертного совета было рассмотрено 28 проектов, основной темой которых стала Москва.

Победителями в категории «Документальное кино» стали:

«Тайны московских картин» (Анна Колодезнева, г. Москва)

«День города» (Альбина Яруллина, г. Москва)

«Московские дизайнеры» (Юлия Туманова, г. Москва/Санкт-Петербург)

В тройку лидеров в категории «Короткометражное игровое кино» вошли проекты:

«Проклятье курьера» (Елена Сумина, Марина Воропаева, г. Москва)

«Продуктивный человек» (Анастасия Симбирцева, г. Москва)

«Подарок» (Никита Юранов, Юлия Крутова, г. Москва)

Фаворитами категории «Игровое кино и сериалы» стали:

«Суперхиро» (Марина Чернцова, г. Москва)

«Хостел Олимпийский-22» (Луиза Галеева-Серегина, Екатеринбург / Москва)

«Кто живет за шкафом?» (Ольга Сафонова, Санкт-Петербург)

Проект Анастасии и Юлии Лавряшиных «Волшебство древа жизни» получил спецприз от Школы кино и телевидения «Индустрия» – авторы получили сертификат на бесплатное обучение и подписали соглашение о сотрудничестве. По итогам питчинга с авторами пяти проектов были подписаны соглашения о сотрудничестве. Также эксперты и члены жюри «Метода.Москва» дали советы авторам.

Второй день деловой программы был посвящен взаимодействию российских кинематографистов с зарубежными партнёрами – на ММКФ прибыли делегации из Индии и Ирана. Совместно с «Роскино» Фонд поддержки регионального кинематографа организовал встречу индийских продюсеров: утром 21 апреля участники бизнес-площадки ММКФ посетили мастер-класс Нитина Тедж Ахуджа – исполнительного директора Гильдии продюсеров Индии. Он разобрал финансовые аспекты кинопроизводства и особенности ведения бизнеса в Индии, а также рассказал, чем Россия привлекательна для его коллег.

Обсуждение перспективы взаимодействия двух стран в сфере кинематографа продолжили участники круглого стола «Россия-Индия. Возможности сотрудничества в киноиндустрии». Спикерами выступили представители органов государственной власти РФ, ведомственных учреждений, кинопродюсеры, а также члены индийской делегации ММКФ. Спикеры из Индии отметили, что Россия интересна с точки зрения огромного разнообразия красивых и фактурных мест.

«Именно в совместных проектах и партнерстве мы видим особый потенциал: индийская сторона проявляет большой интерес к съемкам в России. Уверен, что системная работа по развитию двухстороннего сотрудничества в сфере кинематографии приведет к появлению новых интересных кинопроектов. Весь смысл нашей встречи, да и в целом весь смысл в том, чтобы снимать кино, реализовывать интересные проекты», – подчеркнул Дмитрий Давиденко, директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ.

В рамках круглого стола также прошла презентация проекта «Роскино» «FilmingLocationsinRussia». «Весь мир в одном кадре», – под таким слоганом дан старт проекта, в рамках которого будут проводиться локейшн-туры для иностранных делегаций.

В завершение дня прошли два питчинга копродукционных проектов – с Индией и Ираном. Делегациям обеих стран были представлены работы российских авторов, потенциально интересных для реализации в краткосрочной перспективе. Приём на российские и международные питчинги проводился через платформу Script.MovieStart, за три года создавшую базу из более чем 15 тыс. проектов. На российско-индийском питчинге были представлены исторические, анимационные, семейные проекты. Среди участников питчинга, как молодые авторы, так и крупные компании. Индийские продюсеры выразили заинтересованность в продолжении сотрудничества по поиску перспективных идей. «Это были очень интересные проекты, все из них имеют потенциал. Но мы будем оценивать их реализацию исходя из перспектив на индийском рынке. Надеемся, что таких мероприятий будет больше. Мы готовы принять вас в Индии и провести подобные мероприятия у нас», - отметил Нитина Тедж Ахуджа.

Иранские игроки индустрии отметили две работы из четырёх представленных и так же выразили намерение продолжать взаимодействие. «Нам было очень интересно, что вы тщательно выбирали эти четыре проекта. За последний год мы приложили много усилий, чтобы совместно поработать, и результат будет 100-процентный. Мы хотим призвать всех сценаристов России объединиться в рабочие группы и начать работу с иранскими сценаристами, а также проводить такие питчинги ежесезонно. Очень надеемся, что сегодняшняя встреча станет первым шагом для осуществления наших больших планов для совместных проектов», - выразил надежду Сейед Махди Джавади, глава FarabiCinemaFoundation.

Дмитрий Якунин анонсировал проведение Международного Каспийского кинофорума, который пройдет в октябре этого года в Астрахани с участием делегаций Ирана, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана.

В заключительный день бизнес-площадки ММКФ 22 апреля профессионалы и любители рынка высоких технологий посетили презентацию цифровых решений, применяемых в киноиндустрии. Гостям были представлены три сервиса: онлайн-конструктор договоров для кино MOVIERIGHT, российская платформа звуковых эффектов и production-музыки «Звуки.Музыка», а также общественно-государственная блокчейн-инфраструктура, сеть РЦИС.РФ. Разработчики рассказали об особенностях функционала, проблемах защиты авторского права в креативных индустриях, а также обсудили тенденции на IT-рынке и места кинематографа в нём. В ходе мероприятия был объявлен приём заявок на II Питчинг региональных киностартапов, организуемый Фондом поддержки регионального кинематографа.

Далее прошло обсуждение развития отечественного рынка регионального кино. В работе панельной дискуссии «Модели развития регионального кинематографа» приняли участие представители региональных администраций, министерств культуры и кинокластеров более 15 регионов страны, а также ведущие продюсеры страны. Региональные участники рассказали о законодательных инициативах, поддерживающих развитие кино на местах (действие системы рибейтов, работу кинокомиссий и т.д.), перечислили возможности для съёмочных групп из крупных центров кинопроизводства и обозначили контуры взаимодействия с партнерами из индустрии на межрегиональном и федеральном уровнях. На мероприятии был анонсирован форум «Новый вектор», который пройдёт 28 июня – 1 июля в Калининградской области в городе Светлогорске. Президент Московского международного кинофестиваля, режиссёр Никита Михалков в своем видеообращении назвал форум «чрезвычайно важным событием, потому что оно посвящено развитию регионального кино».

«Для нас сегодня кино – это больше чем кино. Это жизнь регионов, возможность реализации потенциала наших территорий, это новые возможности для развития и продвижения абсолютно всех отраслей. Если нет производственного кино, которое привлекает новых специалистов, то нет развития экономики», — выразила уверенность Елена Шумакова, заместитель губернатора ХМАО.

Также в третий день прошло обсуждение взаимодействия российских кинематографистов с коллегами из стран Азии и Африки. В мероприятии приняли участие: старший советник Организации по кинематографии Ирана Алиреза Исмаили, исполнительный директор Союза кинематографистов Казахстана Канат Торебай, председатель Союза кинематографистов Кыргызстана Таалайбек Кулмендеев, третий секретарь посольства Монголии Алтанхуяг Дулгуун.

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