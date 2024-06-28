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Производственный бюджет нового «Капитана Америки» перевалил за 350 млн долларов

Автор: Илья Кувшинов

28 июня 2024

Инсайдеры утверждают, что виной тому масштабные пересъемки

Похоже, грядущий КАПИТАН АМЕРИКА: ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР может стать одним из самых дорогостоящих кинокомиксов Marvel, и все это из-за пересъемок.

Инсайдеры утверждают, что первоначальный производственный бюджет картины составлял $275 млн, что сравнимо со стандартной стоимостью фильма студии в последние годы (СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3, ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВЕКИ, ТОР: ЛЮБОВЬ И ГРОМ). Теперь же, из-за стартовавших в конце мая масштабных 22-дневных пересъемок, стоимость проекта вырастет до $350-375 млн. По словам источников, близких к производству, Marvel «словно снимает новый фильм».

На данный момент, самым дорогим проектом студии являются МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ с бюджетом в $400 млн. МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА стоили $365 млн, а МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ – $300 млн.

Напомним, что студия решила переработать ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР после неудачных тест-показов в прошлом году. Для написания новых сцен был нанят Мэтью Ортон, а к актерскому составу присоединился Джанкарло Эспозито, играющий, по слухам, антагониста – его персонажа не было в первоначальной версии монтажа.

Фото: кадр из фильма КАПИТАН АМЕРИКА: ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР

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