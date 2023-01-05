«Чебурашка» продолжает ставить рекорды
Семейный блокбастер вновь обновляет рекорд сборов одного дня
Это кажется невероятным, но лидер российского проката, семейный проект ЧЕБУРАШКА (CP), вновь обновил рекорд сборов одного дня в период новогодних праздников. Теперь он равен 389 млн рублей, и весь пьедестал в топе самых кассовых релизов одного дня занимает фильм Дмитрия Дьяченко. Новый рекорд удивителен еще и тем, что поставлен 4 января, когда интерес к холдоверам обычно начинает спадать.
ТОП-5 САМЫХ КАССОВЫХ ФИЛЬМОВ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ В ПРОКАТЕ РОССИИ
|#
|
Лидеры российского проката последних лет
|
Год
|
День проката
|
Сборы, млн рублей
|1
|ЧЕБУРАШКА
|2023
|4
|389
|2
|ЧЕБУРАШКА
|2023
|3
|382
|3
|ЧЕБУРАШКА
|2023
|2
|361
|4
|КРЕДО УБИЙЦЫ
|2017
|1
|236,4
|5
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ
|2021
|12
|228,5
Всего же на счету ЧЕБУРАШКИ уже 1,4 млрд рублей. Пока об этом говорить рано, но темп сборов фильма позволяет ему замахнуться на звание самого кассового отечественного релиза. Впрочем, завтра в прокат выходят новинки уикенда, что может несколько притормозить ушастого героя.
Более подробно о предварительных результатах проката 3 января 2022 года читайте в материале нашей специальной рубрики, посвященной «новогодней битве».
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