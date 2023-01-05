«Чебурашка» продолжает ставить рекорды

Семейный блокбастер вновь обновляет рекорд сборов одного дня

Это кажется невероятным, но лидер российского проката, семейный проект ЧЕБУРАШКА (CP), вновь обновил рекорд сборов одного дня в период новогодних праздников. Теперь он равен 389 млн рублей, и весь пьедестал в топе самых кассовых релизов одного дня занимает фильм Дмитрия Дьяченко. Новый рекорд удивителен еще и тем, что поставлен 4 января, когда интерес к холдоверам обычно начинает спадать.

ТОП-5 САМЫХ КАССОВЫХ ФИЛЬМОВ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ В ПРОКАТЕ РОССИИ

# Лидеры российского проката последних лет Год День проката Сборы, млн рублей 1 ЧЕБУРАШКА 2023 4 389 2 ЧЕБУРАШКА 2023 3 382 3 ЧЕБУРАШКА 2023 2 361 4 КРЕДО УБИЙЦЫ 2017 1 236,4 5 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ 2021 12 228,5

Всего же на счету ЧЕБУРАШКИ уже 1,4 млрд рублей. Пока об этом говорить рано, но темп сборов фильма позволяет ему замахнуться на звание самого кассового отечественного релиза. Впрочем, завтра в прокат выходят новинки уикенда, что может несколько притормозить ушастого героя.

Более подробно о предварительных результатах проката 3 января 2022 года читайте в материале нашей специальной рубрики, посвященной «новогодней битве».

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