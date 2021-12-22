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Продюсеры Comedy Club основали собственную продакшн-компанию

Автор: БК

22 декабря 2021

Компания «Артислав» будет производить контент для онлайн-платформ

Продюсеры Вячеслав Дусмухаметов и Артур Джанибекян, работающие на «Газпром-Медиа», основали новую кинопроизводственную компанию под названием ООО «Артислав». Это следует  из сведений, опубликованных в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), сообщает РБК. Согласно неподтвержденным данным, новая компания будет производить контент для онлайн-кинотеатра Okko.

Компания зарегистрирована 21 декабря 2021 года. Основным видом деятельности компании указано производство кинолент, видеофильмов и телевизионных программ. Дусмухаметову принадлежит 50,15% доли «Артислава», Джанибекяну — 44,85%. Еще 5% у генерального директора новой компании Андрея Левина, также занимающего пост директора Comedy Club Production.

Ранее сообщалось, что Артур Джанибекян планирует возглавить новый продакшн, созданный как совместное предприятие с «Национальной Медиа Группой». СП, как предполагалось, будет производить оригинальный контент для российских онлайн-платформ, в том числе для Okko, а курировать производство в новом СП будет гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов. Судя по всему, созданная Джанибекяном новая компания «Артислав» — лишь часть его плана по развитию собственного независимого продакшна, не имеющая отношения к совместному предприятию. Совместный проект с НМГ будет заниматься более масштабной деятельностью, чем просто производство онлайн-контента. Предполагаемое распределение долей в СП, по словам инсайдеров, составит 80% на 20% в пользу Джанибекяна.

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