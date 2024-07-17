Александр Дунаевский занял пост гендиректора «Кинопоиска»
Автор: БК
17 июля 2024
Ранее платформу возглавлял Артем Савиновский
У онлайн-кинотеатра «Кинопоиска» сменился генеральный директор – с 11 июля платформу возглавил Александр Дунаевский. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.
Ранее эту должность занимал Артем Савиновский, который также является гендиректором всего «Яндекса» – в частности, в апреле этого года он был избран гендиректором нового МКПАО «Яндекс», созданного после продажи нидерландской Yandex N.V. своего российского бизнеса.
Дунаевский, в свою очередь, с 2018 года был директором по продукту «Кинопоиска», а также отвечал за развитие билетного сервиса и редакционных медиа. До этого он работал в сервисе «Яндекс.Директ», «Афише», «Газпром-медиа холдинге» и Bazelevs Group.
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