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Александр Дунаевский занял пост гендиректора «Кинопоиска»

Автор: БК

17 июля 2024

Ранее платформу возглавлял Артем Савиновский

У онлайн-кинотеатра «Кинопоиска» сменился генеральный директор – с 11 июля платформу возглавил Александр Дунаевский. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Ранее эту должность занимал Артем Савиновский, который также является гендиректором всего «Яндекса» – в частности, в апреле этого года он был избран гендиректором нового МКПАО «Яндекс», созданного после продажи нидерландской Yandex N.V. своего российского бизнеса.

Дунаевский, в свою очередь, с 2018 года был директором по продукту «Кинопоиска», а также отвечал за развитие билетного сервиса и редакционных медиа. До этого он работал в сервисе «Яндекс.Директ», «Афише», «Газпром-медиа холдинге» и Bazelevs Group.

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